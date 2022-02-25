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У бік Бердянська рухається колона ворожої військової техніки, - мерія

Автор: Марина Настевич

Бердянська міська рада повідомляє, що в бік Бердянська Запорізької області рухається колона російської військової техніки.

Про це йдеться в повідомленні мерії на сторінці в Facebook.

У міськраді попросили відпустити додому всіх працівників, які не задіяні в підтримці міської інфраструктури. Також всіх просять зберігати спокій.

"Є інформація, що в бік Бердянська рухається колона ворожої військової техніки. Ми не знаємо зараз буде техніка заходити в місто або пройде повз. Будь ласка, подбайте про свою безпеку і безпеку своїх близьких", - йдеться в публікації.

Укриття в Бердянську

Всі тимчасові укриття в Бердянську повинні бути відкриті:

  • школа №2 (Вхід з двору)
  • школа № 3
  • міський Палац культури
  • Укртелеком (вхід з вул. морської у двір)
  • школа №11
  • БК Райагропромпостач
  • АЗМОЛ і БК Нафтохімік
  • вул. Смоленська, 34.
  • Центр туризму
  • колишнє кафе" роги і копита " (вул. Руденка)
  • Центральний ринок (входи відкриті з усіх боків)
  • Гімназія №2
  • школа № 4
  • школа № 5
  • школа №16
  • завод Азовкабель (вул. Промислова 2і)

Міська влада залишається в Бердянську і виконує свої обов'язки. Телефони гарячої лінії працюють.

Нагадаємо, якщо ви чуєте сирени цивільної оборони, необхідно вимкнути світло і спуститися в укриття. У Києві це, як правило, підвальні приміщення, підземні паркінги, переходи і станції метро.

Також ми писали, що українська техніка заходить до Києва. Місцевих жителів просять не фотографувати її.

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