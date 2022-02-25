У бік Бердянська рухається колона ворожої військової техніки, - мерія

Бердянська міська рада повідомляє, що в бік Бердянська Запорізької області рухається колона російської військової техніки.
Про це йдеться в повідомленні мерії на сторінці в Facebook.
У міськраді попросили відпустити додому всіх працівників, які не задіяні в підтримці міської інфраструктури. Також всіх просять зберігати спокій.
"Є інформація, що в бік Бердянська рухається колона ворожої військової техніки. Ми не знаємо зараз буде техніка заходити в місто або пройде повз. Будь ласка, подбайте про свою безпеку і безпеку своїх близьких", - йдеться в публікації.
Всі тимчасові укриття в Бердянську повинні бути відкриті:
Міська влада залишається в Бердянську і виконує свої обов'язки. Телефони гарячої лінії працюють.
Нагадаємо, якщо ви чуєте сирени цивільної оборони, необхідно вимкнути світло і спуститися в укриття. У Києві це, як правило, підвальні приміщення, підземні паркінги, переходи і станції метро.
Також ми писали, що українська техніка заходить до Києва. Місцевих жителів просять не фотографувати її.