У бік Бердянська рухається колона ворожої військової техніки, - мерія

У міськраді попросили відпустити додому всіх працівників, які не задіяні в підтримці міської інфраструктури. Також всіх просять зберігати спокій.

"Є інформація, що в бік Бердянська рухається колона ворожої військової техніки. Ми не знаємо зараз буде техніка заходити в місто або пройде повз. Будь ласка, подбайте про свою безпеку і безпеку своїх близьких", - йдеться в публікації.

Укриття в Бердянську

Всі тимчасові укриття в Бердянську повинні бути відкриті:

школа №2 (Вхід з двору)

школа № 3

міський Палац культури

Укртелеком (вхід з вул. морської у двір)

школа №11

БК Райагропромпостач

АЗМОЛ і БК Нафтохімік

вул. Смоленська, 34.

Центр туризму

колишнє кафе" роги і копита " (вул. Руденка)

Центральний ринок (входи відкриті з усіх боків)

Гімназія №2

школа № 4

школа № 5

школа №16

завод Азовкабель (вул. Промислова 2і)

Міська влада залишається в Бердянську і виконує свої обов'язки. Телефони гарячої лінії працюють.