У бік Бердянська рухається колона ворожої військової техніки, - мерія
Бердянська міська рада повідомляє, що в бік Бердянська Запорізької області рухається колона російської військової техніки.
Про це йдеться в повідомленні мерії на сторінці в Facebook.
У міськраді попросили відпустити додому всіх працівників, які не задіяні в підтримці міської інфраструктури. Також всіх просять зберігати спокій.
"Є інформація, що в бік Бердянська рухається колона ворожої військової техніки. Ми не знаємо зараз буде техніка заходити в місто або пройде повз. Будь ласка, подбайте про свою безпеку і безпеку своїх близьких", - йдеться в публікації.
Укриття в Бердянську
Всі тимчасові укриття в Бердянську повинні бути відкриті:
- школа №2 (Вхід з двору)
- школа № 3
- міський Палац культури
- Укртелеком (вхід з вул. морської у двір)
- школа №11
- БК Райагропромпостач
- АЗМОЛ і БК Нафтохімік
- вул. Смоленська, 34.
- Центр туризму
- колишнє кафе" роги і копита " (вул. Руденка)
- Центральний ринок (входи відкриті з усіх боків)
- Гімназія №2
- школа № 4
- школа № 5
- школа №16
- завод Азовкабель (вул. Промислова 2і)
Міська влада залишається в Бердянську і виконує свої обов'язки. Телефони гарячої лінії працюють.
Нагадаємо, якщо ви чуєте сирени цивільної оборони, необхідно вимкнути світло і спуститися в укриття. У Києві це, як правило, підвальні приміщення, підземні паркінги, переходи і станції метро.
Також ми писали, що українська техніка заходить до Києва. Місцевих жителів просять не фотографувати її.