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Сторічне фото українок у Бахмуті ошелешило мережу

Як виглядали мешканці Бахмута понад 100 років тому (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Час від часу у мережі "спливають" архівні світлини, деякі з яких бувають дуже цікавими. Цього разу користувачів ошелешило фото з Бахмуту, яке було зроблено понад 100 років тому. На ньому можна побачити двох українок.

Що відомо про світлину та чому вона здивувала мережу, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: допис з Facebook-спільноти "Костя і компанія", сайти "Район. Історія" та "Ранкове місто. Донбас".

Що зображено на фото

На архівній світлині, яку було зроблено ще у далекому 1913 році, можна побачити двох дівчат. Фото з Бахмуту, а перша згадка про цей населений пункт з'явилася ще у 1571 році, демонструє українок у традиційному одязі.

Дівчата позували у вишитих сорочках, підперезані ременями. Звісно ж, на українках можна побачити традиційні прикраси. 

"Раніше предметів одягу було багато, і кожен з них мав свою назву. Керсет, літник, анучі, парочка, шарафан, жупан, крайка тощо - більшість з них сьогодні не використовується", - розповідали історики, які досліджували особливості національного вбрання на сході України.

Архівне фото українок у Бахмуті (скріншот)

Як реагує мережа

Світлина, зроблена понад 100 років тому, приємно здивувала багатьох користувачів. Архівне фото з міста, яке на тлі повномасштабної війни РФ проти України залишається епіцентром бойових дій, руйнує усі наративи Кремля. Коментатори пишуть:

  • "Найкращі у світі жінки в Україні"
  • "Що скажете, *рки?"
  • "А зараз там пекло, сил нашим захисникам, слава ЗСУ!".

Хто жив у Бахмуті понад 100 років тому

Історики кажуть, що на початку ХІХ століття Донецькі степи було заселено, зокрема, етнічною спільнотою з північної Чернігівщини.

"На Донеччині їх називали «Поліщуками», або «Литвинами»,  оскільки довгий час перебували під володінням Литовського князівства", - розповіли експерти.

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