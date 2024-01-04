Столетнее фото украинок в Бахмуте ошеломило сеть

Что изображено на фото

На архивной фотографии, сделанной еще в далеком 1913 году, можно увидеть двух девушек. Фото из Бахмута, а первое упоминание об этом населенном пункте появилось еще в 1571 году, демонстрирует украинок в традиционной одежде.

Девушки позировали в вышитых рубашках, подпоясанных ремнями. Конечно, на украинках можно увидеть традиционные украшения.

"Раньше предметов одежды было много, и каждый из них имел свое название. Керсет, литник, анучи, парочка, шарафан, жупан, крайка и так далее - большинство из них сегодня не используется", - рассказывали историки, исследовавшие особенности национального наряда на востоке Украины .

Архивное фото украинок в Бахмуте (скриншот)

Как реагирует сеть

Фотография, сделанная более 100 лет назад, приятно удивила многих пользователей. Архивное фото из города, который на фоне полномасштабной войны РФ против Украины остается эпицентром боевых действий, разрушает все нарративы Кремля. Комментаторы пишут:

"Лучшие в мире женщины в Украине"

"Что скажете, *рки?"

"А сейчас там ад, сил нашим защитникам, слава ВСУ!".

Кто жил в Бахмуте более 100 лет назад

Историки говорят, что в начале XIX века Донецкие степи были заселены, в частности, этническим сообществом из северной Черниговщины.

"В Донецкой области их называли "Полищуками", или "Литвинами", поскольку долгое время находились под владением Литовского княжества", - рассказали эксперты.