Стоматолог сказав, що найбільше руйнує зубну емаль

Наша зубна емаль потребує догляду та піклування, оскільки однієї чистки зубів замало, аби зуби та емаль були міцними їм варто уникати деяких факторів.

Існує така думка, що є перелік певних продуктів, що здатні руйнувати зубну емаль. Всі ж чули, не пити холодного або ж гарячого, щоб не зіпсувати зубну емаль? Навіть колись у рекламах ми могли почути такі фрази. Та чи дійсно є продукти, що руйнують емаль та шкодять стану наших зубів.

"Якщо чесно, немає конкретних продуктів, які руйнують емаль. Але, якщо повернутися до питання "виникнення карієсу", ми помітимо, що для активізації патогенних бактерій потрібні вуглеводи", - каже Ян.

Що руйнує зубну емаль (фото: Freepik)

Тому ми всі звикли до того, що цукерки, солодкі напої, жуйки негативно впливають на зуби. Багато хто чув, що фреші, кава, різниця температур, алкоголь руйнують ваші зуби. І можливо вони матимуть рацію.

Але повірте, відновлювальні здатності нашого організму просто неймовірні, але для їх підтримки потрібна гарна гігієна.

Отже, довіряючи словам стоматолога, не існує у природі конкретних продуктів, які дійсно здатні зруйнувати зубну емаль, проте на це впливають інші чинники й вони є більш серйозними та вагомими.