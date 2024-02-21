Стоматолог сказал, что больше всего разрушает зубную эмаль.

Наша зубная эмаль нуждается в уходе и заботе, поскольку одной чистки зубов мало, чтобы зубы и эмаль были прочными, им следует избегать некоторых факторов.

Существует такое мнение, что есть список определенных продуктов, способных разрушать зубную эмаль. Все же слышали, не пить холодного или горячего, чтобы не испортить зубную эмаль? Даже в рекламах мы могли услышать такие фразы. И действительно ли есть продукты, разрушающие эмаль и вредящие состоянию наших зубов.

"Если честно, нет конкретных продуктов, которые разрушают эмаль. Но если вернуться к вопросу "возникновения кариеса", мы заметим, что для активизации патогенных бактерий нужны углеводы", - говорит Ян.

Разрушающая зубную эмаль (фото: Freepik)

Поэтому мы все привыкли к тому, что конфеты, сладкие напитки, жвачки отрицательно влияют на зубы. Многие слышали, что фреши, кофе, разница температур, алкоголь разрушают ваши зубы. И, возможно, они будут правы.

Но поверьте, восстановительные способности нашего организма просто невероятны, но для их поддержки нужна хорошая гигиена.

Следовательно, доверяя словам стоматолога, не существует в природе конкретных продуктов, которые действительно способны разрушить зубную эмаль, однако на это влияют другие факторы и они более серьезные и весомые.