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Стоматолог розповів правду про ополіскувачі для рота

Чи дійсно ополіскувачі для рота є ефективними (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Ополіскувачі для ротової порожнини є дуже популярними серед споживачів, адже це швидкий та легкий спосіб освіжити дихання. Але чи є ще якийсь ефект від них?

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) розповів практикуючий лікар-стоматолог, який спеціалізується на терапевтичній, ортопедичній та естетичній стоматології Ян Стремський.

Стоматолог розповів правду про ополіскувачі для рота

Багато хто думає, що для кращого ефекту від чистки зубів треба додати ще й ополіскувач, ніби він освіжує дихання та вимиває всі бактерії з ротової порожнини й користуватися ним необхідно як і зубною пастою - в ідеалі 2 рази на день. Але дехто вважає, що це лише маркетинговий хід. 

Ополіскувачі бувають різними, є різні смаки, ефект, який ви можете отримати від його використання, він може бути лікувальним або ж просто освіжати дихання, та, звісно, кожен ополіскувач має різний склад. 

За словами стоматолога, ополіскувач у догляді за ротовою порожниною - не є обов’язковим.

Чи дійсно ополіскувачі для рота є ефективними (фото: Freepik)

"Залежно від складу ми їх поділяємо на ті, що можна використовувати повсякденно і лікувальні, які призначаємо на певний період, наприклад після видалень, або при запаленні ясен", - пояснює Ян. 

Майже всі вони на деякий час покращують запах, однак не лікують причину того запаху.

"Також, багато спиртових ополіскувачів знищують окрім патогенних бактерій ще й ті, які є необхідними для нормального травлення, а також пересушують слизову оболонку, що може викликати нові запальні процеси", - завершує свою відповідь дантист. 

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ЗубиополіскувачздоровяДантист