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Стоматолог пояснив українцям, як виявити карієс на перших етапах самостійно

Вівторок 20 лютого 2024 17:27
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Стоматолог пояснив українцям, як виявити карієс на перших етапах самостійно Карієс і його причини (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко
Експерт: Ян Стремський

Карієс - це одна з найпоширеніших проблем, з якими стикаються українці. Але чи можна самостійно на перших етапах визначити, що у вас саме карієс.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) розповів практикуючий лікар-стоматолог у третьому поколінні. Який спеціалізується на терапевтичній, ортопедичній та естетичній стоматології. Працює за сучасними методиками, включаючи лікування під мікроскопом та цифрові протоколи Ян Стремський.

Що таке карієс

Карієс - це найпоширеніше стоматологічне захворювання в усьому світі, яке несе в собі руйнування твердих тканин зуба емалі, потім дентину.

"Звідки він береться? Простими словами в вашому роті живуть бактерії, хороші й погані. Так от при недостатній гігієні ці поганці починають утворювати кислоти - продукти своєї життєдіяльності", - зауважив Ян.

"Якщо ж трішки складніше, то на поверхні зуба є біоплівка, тонкий бактеріальній прошарок, який побачити оком неможливо. Там існує свій всесвіт, який при потраплянні вуглеводів активізується і завдає шкоди поверхні на якій знаходиться", - продовжує стоматолог.

Стоматолог пояснив українцям, як виявити карієс на перших етапах самостійно

Карієс і його причини (фото: Freepik)

Як визначити карієс на перших етапах самостійно

Визначити карієс на перших етапах майже неможливо, якщо тільки він не знаходиться на видимих поверхнях передніх зубів, бо біль відсутній, навіть немає нічого чорного, бо початковий карієс як раз білого кольору.

"Дуже показово є, коли пацієнт приходить до нас на санацію, ми робимо рентгенівський знімок і бачимо, що в зубі, який в ротовій порожнині візуально виглядає здоровим, є дірка, що доходить до самого нерва. А проблема була лише в тому, що між зубами періодично застрягла їжа. От вам і фініта ля комедія", - розповідає дантист.

У дітей все абсолютно так само, різниця лише в тому, що емаль у молочних зубах тонша і процеси відбуваються набагато швидше.

Раніше ми розповідали, з якими проблемами українці найчастіше звертаються до стоматолога.

Також читайте, чому не у всіх людей ростуть зуби мудрості та як це впливає на здоров‘я.

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