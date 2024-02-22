Стоматолог рассказал правду об ополаскивателях для рта

Многие думают, что для лучшего эффекта от чистки зубов нужно добавить еще и ополаскиватель, будто он освежает дыхание и вымывает все бактерии из полости рта и пользоваться им необходимо как и зубной пастой - в идеале 2 раза в день. Но некоторые считают, что это только маркетинговый ход.

Ополаскиватели бывают разными, есть разные вкусы, эффект, который вы можете получить от его использования, он может быть лечебным или просто освежать дыхание, и, конечно, каждый ополаскиватель имеет разный состав.

По словам стоматолога, ополаскиватель в уходе за полостью рта - не является обязательным.

Действительно ли ополаскиватели для рта эффективны (фото: Freepik)

"В зависимости от состава мы их разделяем на то, что можно использовать повседневно и лечебные, которые назначаем на определенный период, например после удалений или при воспалении десен", - объясняет Ян.

Почти все они на время улучшают запах, однако не лечат причину того запаха.

"Также многие спиртовые ополаскиватели уничтожают кроме патогенных бактерий еще и те, которые необходимы для нормального пищеварения, а также пересушивают слизистую оболочку, что может вызвать новые воспалительные процессы", - завершает свой ответ дантист.