Стоматолог розповів, кому не можна ставити брекети: основні протипоказання

Не всі наділені від природи рівними та білосніжними зубами. На щастя, сьогодні це можна легко виправити за допомогою брекетів. Однак, є деякі протипоказання.
Про це повідомив стоматолог Родіон Крамаренко в Instagram.
Брекет-системи - це ортодонтичні конструкції, призначені для вирівнювання зубного ряду. Вони складаються з пластинок, що фіксуються на зубах, та дуги, яка їх з’єднує та шляхом якої й здійснюється корекція.
Пацієнт повинен носити брекети постійно протягом періоду від 6 місяців до 1,5–2 років.
Зокрема, з роками організму стає складніше пристосовуватися до такого тривалого лікування, а на відновлення може піти більше часу.
Загалом, брекети ставляться:
До абсолютних протипоказань стоматолог відніс:
Зокрема, якщо є деякі протипоказання, щодо встановлення брекетів, то ортолікування все одно можливе, але вже під контролем інших фахівців теж.
⠀
До таких протипоказання входять:
"Але не дивлячись на це, все дуже індивідуально. При правильній діагностиці та спостереженні потрібних фахівців всі протипоказання можуть бути зведені до мінімуму", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, чому не можна користуватися зубною щіткою більше трьох місяців.
Також ми називали найпопулярніші помилки при чищенні зубів.