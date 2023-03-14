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Стоматолог розповів, кому не можна ставити брекети: основні протипоказання

У яких випадках не можна ставити брекети (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Не всі наділені від природи рівними та білосніжними зубами. На щастя, сьогодні це можна легко виправити за допомогою брекетів. Однак, є деякі протипоказання.

Про це повідомив стоматолог Родіон Крамаренко в Instagram.

Що таке брекети

Брекет-системи - це ортодонтичні конструкції, призначені для вирівнювання зубного ряду. Вони складаються з пластинок, що фіксуються на зубах, та дуги, яка їх з’єднує та шляхом якої й здійснюється корекція.

Пацієнт повинен носити брекети постійно протягом періоду від 6 місяців до 1,5–2 років.

Зокрема, з роками організму стає складніше пристосовуватися до такого тривалого лікування, а на відновлення може піти більше часу.

Загалом, брекети ставляться:

  • для переміщення зубів;
  • при виправлення аномалій прикусу;
  • за наявності міжзубних проміжків;
  • у разі ускладненого прорізування зубів для їх витягування;
  • при лікуванні деформацій зубних рядів, що виникли внаслідок втрати зубів.

Які протипоказання

До абсолютних протипоказань стоматолог відніс:

  • поганий стан емалі (це наслідок поганої гігієни);
  • серйозні захворювання пародонту;
  • відсутність особистої мотивації до проведення лікування;
  • психічні розлади.

Зокрема, якщо є деякі протипоказання, щодо встановлення брекетів, то ортолікування все одно можливе, але вже під контролем інших фахівців теж.

До таких протипоказання входять:

  • Деякі захворювання кісткової системи, якщо низький рівень загоєння (остеопороз, остеонекроз, вроджена остеопатія);
  • Захворювання ендокринної системи (цукровий діабет);
  • Злоякісні пухлини (онкологія);
  • Туберкульоз;
  • ВІЛ, венеричні захворювання.

"Але не дивлячись на це, все дуже індивідуально. При правильній діагностиці та спостереженні потрібних фахівців всі протипоказання можуть бути зведені до мінімуму", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, чому не можна користуватися зубною щіткою більше трьох місяців.

Також ми називали найпопулярніші помилки при чищенні зубів.

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