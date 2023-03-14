Стоматолог розповів, кому не можна ставити брекети: основні протипоказання

Що таке брекети

Брекет-системи - це ортодонтичні конструкції, призначені для вирівнювання зубного ряду. Вони складаються з пластинок, що фіксуються на зубах, та дуги, яка їх з’єднує та шляхом якої й здійснюється корекція.

Пацієнт повинен носити брекети постійно протягом періоду від 6 місяців до 1,5–2 років.

Зокрема, з роками організму стає складніше пристосовуватися до такого тривалого лікування, а на відновлення може піти більше часу.

Загалом, брекети ставляться:

для переміщення зубів;

при виправлення аномалій прикусу;

за наявності міжзубних проміжків;

у разі ускладненого прорізування зубів для їх витягування;

при лікуванні деформацій зубних рядів, що виникли внаслідок втрати зубів.

Які протипоказання

До абсолютних протипоказань стоматолог відніс:

поганий стан емалі (це наслідок поганої гігієни);

серйозні захворювання пародонту;

відсутність особистої мотивації до проведення лікування;

психічні розлади.

Зокрема, якщо є деякі протипоказання, щодо встановлення брекетів, то ортолікування все одно можливе, але вже під контролем інших фахівців теж.

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До таких протипоказання входять:

Деякі захворювання кісткової системи, якщо низький рівень загоєння (остеопороз, остеонекроз, вроджена остеопатія);

Захворювання ендокринної системи (цукровий діабет);

Злоякісні пухлини (онкологія);

Туберкульоз;

ВІЛ, венеричні захворювання.

"Але не дивлячись на це, все дуже індивідуально. При правильній діагностиці та спостереженні потрібних фахівців всі протипоказання можуть бути зведені до мінімуму", - йдеться у повідомленні.

