Стоматолог рассказал, кому нельзя ставить брекеты: основные противопоказания

Не все наделены от природы ровными и белыми зубами. К счастью, сегодня это можно легко поправить с помощью брекетов. Однако есть некоторые противопоказания.
Об этом сообщил стоматолог Родион Крамаренко в Instagram.
Брекет-системы - это ортодонтические конструкции, предназначенные для выравнивания зубного ряда. Они состоят из пластинок, фиксируемых на зубах, и соединяющей их дуги, путем которой и осуществляется коррекция.
Пациент должен носить брекеты постоянно в течение от 6 месяцев до 1,5–2 лет.
В частности, с годами организму становится сложнее приспосабливаться к столь длительному лечению, а на восстановление может уйти больше времени.
В общем, брекеты относятся:
К абсолютным противопоказаниям стоматолог отнес:
В частности, если есть некоторые противопоказания относительно установки брекетов, то ортолечение все равно возможно, но уже под контролем других специалистов тоже.
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К таким противопоказания входят:
"Но, несмотря на это, все очень индивидуально. При правильной диагностике и наблюдении нужных специалистов все противопоказания могут быть сведены к минимуму", - говорится в сообщении.
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