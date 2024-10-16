Стоматолог пояснив, чому не можна використовувати відбілюючу зубну пасту

Чому відбілююча паста не зробить світлішими ваші зуби?

Річ у тому, що інгредієнти відбілюючих зубних паст можуть зменшити природний вміст мінералів у ваших зубах. З часом це може зробити ваші зуби грубішими та вплинути на їх емаль.

Відбілююча зубна паста може бути шкідливою через кілька причин, пов'язаних із її складом та впливом на зуби:

Абразивність

Багато відбілюючих паст містять абразивні частинки, які допомагають видаляти поверхневі плями з емалі. Однак регулярне використання такої пасти може призвести до стирання емалі, що робить зуби більш чутливими до температурних і хімічних подразників та підвищує ризик розвитку карієсу.

Чутливість зубів

Відбілюючі пасти часто спричиняють підвищену чутливість зубів, оскільки вони можуть пошкоджувати захисний шар емалі, оголюючи дентин — внутрішню частину зуба, яка є чутливішою.

Хімічний вплив

Деякі відбілюючі пасти містять хімічні речовини, наприклад, перекис водню або карбамід-перекис, які можуть негативно впливати на зубну емаль і викликати подразнення ясен, особливо при частому використанні або при неправильній техніці чищення.

Не вирішує основні проблеми

Відбілюючі пасти видаляють лише поверхневі плями від кави, чаю чи тютюну, але не змінюють природний колір зубів. Це може створити оманливе враження про відбілюючий ефект, і люди можуть використовувати їх частіше, ніж рекомендується, що збільшує ризик пошкодження.

Загалом, відбілюючу пасту варто використовувати з обережністю і не надто часто. Якщо є потреба в освітленні зубів, краще звернутися до стоматолога, який може порадити безпечніші методи відбілювання або порекомендувати пасти з низькою абразивністю.