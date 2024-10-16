Стоматолог объяснил, почему нельзя использовать отбеливающую зубную пасту

Почему отбеливающая паста не сделает светлые ваши зубы?

Дело в том, что ингредиенты отбеливающих зубных паст могут снизить естественное содержание минералов в ваших зубах. Со временем это может сделать ваши зубы более грубыми и повлиять на их эмаль.

Отбеливающая зубная паста может быть вредной по нескольким причинам, связанным с ее составом и воздействием на зубы:

Абразивность

Многие отбеливающие пасты содержат абразивные частицы, которые помогают удалять поверхностные пятна из эмали. Однако регулярное использование такой пасты может привести к истиранию эмали, что делает зубы более чувствительными к температурным и химическим раздражителям и повышает риск развития кариеса.

Чувствительность зубов

Отбеливающие пасты часто вызывают повышенную чувствительность зубов, поскольку они могут повреждать защитный слой эмали, обнажая дентин — внутреннюю часть чувствительной зуба.

Химическое воздействие

Некоторые отбеливающие пасты содержат химические вещества, например перекись водорода или карбамид-перекись, которые могут отрицательно влиять на зубную эмаль и вызвать раздражение десен, особенно при частом использовании или при неправильной технике чистки.

Не решает основные проблемы

Отбеливающие пасты удаляют только поверхностные пятна от кофе, чая или табака, но не изменяют естественный цвет зубов. Это может создать обманчивое впечатление об отбеливающем эффекте, и люди могут использовать их чаще, чем рекомендуется, что увеличивает риск повреждения.

В общем, отбеливающую пасту следует использовать с осторожностью и не слишком часто. Если есть потребность в осветлении зубов, лучше обратиться к стоматологу, который может посоветовать более безопасные методы отбеливания или порекомендовать пасты с низкой абразивностью.