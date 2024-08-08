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Стоматолог розповіла, коли потрібно використовувати ополіскувач, щоб зуби були здоровими

Як правильно використовувати ополіскувач для рота (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Ефективність гігієни ротової порожнини залежить від того, наскільки комплексною вона є. Вона повинна включати не лише чищення зубів, використання зубної нитки та регулярне відвідування стоматолога, а й застосування ополіскувача.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok дантиста Шааді Манучехрі.

Коли використовувати ополіскувач

Стоматолог Шааді Манучехрі розповіла, що в певний час дня слід використовувати ополіскувач для рота.

Використання ополіскувача після чищення зубів - одна з найгірших речей, які можна зробити. Це може бути причиною того, чому є карієс.

"Після того, як ви почистили зуби, сплюньте та не ополіскуйте. Залиште цей шар фтору робити те, що йому потрібно", - зазначила лікар.

Це зробить ваші зуби міцнішими зсередини і нищить бактерії, які спричиняють неприємний запах з рота. Якщо ви прополощете ополіскувачем для рота, то це зіпсує всю роботу зубної пасти.

Лікар зазначила, що варто використовувати ополіскувач для рота перед чищенням зубів або в інший час дня - наприклад, коли ви п’єте чай чи каву. 

Чищення зубів одразу після їжі може призвести до стирання емалі.

Однак, важливо пам'ятати, що в складі ополіскувача не повинно бути спирту, адже він може пересушити ротову порожнину і завдати шкоди в довгостроковій перспективі.

Крім того, якщо ви збираєтеся використовувати рідину для полоскання рота з фтором, то це не замінить повноцінного чищення зубів.

Як чистити зуби

Для ефективної та здорової чистки змінюйте зубну щітку кожні 3 місяці. Це стосується й насадок для електричних зубних щіток. Також рекомендується замінити зубну щітку, якщо ви захворіли.

У ворсинках зубної щітки залишаються хвороботворні бактерії, тому слід змінювати її відразу після одужання. Своєчасна заміна зубної щітки запобігає повторній появі бактерій.

При чищенні зубів варто дотримуватись таких рекомендацій:

  • тримайте зубну щітку паралельно зубам, головку щітки під кутом 45 градусів
  • чистіть зуби виштовхувальними рухами вгору-вниз для верхніх зубів і вниз-вгору для нижніх
  • очищуйте круговими рухами внутрішні поверхні жувальних (задніх) зубів, передніх - короткими рухами
  • чистіть жувальну поверхню зубів, переміщаючи щітку вперед-назад
  • завершіть чистку зубів круговими рухами щітки із захопленням зубів і ясен при зімкнутих щелепах
  • очистіть язик скребком, який розташований на задній стороні зубної щітки або ж самою щіткою
  • скористайтеся зубною ниткою, щоб прибрати невичищені залишки їжі та нальоту між зубами
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ополіскувачЗдоров'яЗуби