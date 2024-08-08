Стоматолог рассказала, когда нужно использовать ополаскиватель, чтобы зубы были здоровыми

Когда использовать ополаскиватель

Стоматолог Шаади Манучехри рассказала, что в определенное время дня следует использовать ополаскиватель для рта.

Использование ополаскивателя после чистки зубов - одна из худших вещей, которые можно сделать. Это может быть причиной того, почему есть кариес.

"После того как вы почистили зубы, сплюньте и не ополаскивайте. Оставьте этот слой фтора делать то, что ему нужно", - отметила врач.

Это сделает ваши зубы крепче изнутри и уничтожает бактерии, которые вызывают неприятный запах изо рта. Если вы прополощете ополаскивателем для рта, то это испортит всю работу зубной пасты.

Врач отметила, что следует использовать ополаскиватель для рта перед чисткой зубов или в другое время дня - например, когда вы пьете чай или кофе.

Чистка зубов сразу после еды может привести к истиранию эмали.

Однако важно помнить, что в составе ополаскивателя не должно быть спирта, ведь он может пересушить ротовую полость и нанести вред в долгосрочной перспективе.

Кроме того, если вы собираетесь использовать жидкость для полоскания рта с фтором, это не заменит полноценной чистки зубов.

Как чистить зубы

Для эффективной и здоровой чистки меняйте зубную щетку каждые 3 месяца. Это относится и к насадкам для электрических зубных щеток. Также рекомендуется заменить зубную щетку, если вы заболели.

В ворсинках зубной щетки остаются болезнетворные бактерии, поэтому следует менять ее сразу после выздоровления. Своевременная замена зубной щетки предотвращает повторное появление бактерий.

При чистке зубов следует соблюдать следующие рекомендации: