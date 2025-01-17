Стоматолог розповіла, чому зуби жовтіють, навіть якщо ви регулярного їх чистите

Чому зуби жовтіють при постійному чищенні

Надмірне чищення

Стоматолог чим більше ви намагаєтесь зробити зуби білішими, тим гірше це може вплинути на стан ротової порожнини.

Часто люди роблять одну помилку,

Харчування

за допомогою соломинки можна зберегти емаль міцною навіть під час споживання газованих напоїв або кави.

Як часто чистити зуби

Варто чистити зуби не менше 2 хв. Від тривалості залежить ефективність очищення ротової порожнини, що зменшує ризик виникнення карієсу та хвороб ясен.

Використовуйте зубну пасту з правильною концентрацією фтору. Вміст фтору завжди має бути вказано на упаковці. Дорослим рекомендовано використовувати зубну пасту, що містить щонайменше 1350 ppm фториду. Якщо ви маєте підвищену чутливість зубів, не рекомендується використовувати зубні пасти, що містять фтор.

Також варто замінювати щітку кожні 3 місяці, адже за це час на ній накопичуються мікроби.