Стоматолог рассказала, почему зубы желтеют, даже если вы регулярно их чистите

Почему зубы желтеют при постоянной чистке

Чрезмерная чистка

Стоматолог чем больше вы пытаетесь сделать зубы белее, тем хуже это может повлиять на состояние ротовой полости.

Часто люди делают одну ошибку,

Питание

с помощью соломинки можно сохранить эмаль крепкой даже во время потребления газированных напитков или кофе.

Как часто чистить зубы

Стоит чистить зубы не менее 2 мин. От продолжительности зависит эффективность очистки ротовой полости, что уменьшает риск возникновения кариеса и болезней десен.

Используйте зубную пасту с правильной концентрацией фтора. Содержание фтора всегда должно быть указано на упаковке. Взрослым рекомендуется использовать зубную пасту, содержащую не менее 1350 ppm фторида. Если вы имеете повышенную чувствительность зубов, не рекомендуется использовать зубные пасты, содержащие фтор.

Также стоит заменять щетку каждые 3 месяца, ведь за это время на ней накапливаются микробы.