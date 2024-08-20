Стоматолог розказала, чим небезпечне відбілювання зубів вдома

Яка процедура шкодить зубам

Стоматолог розповіла, що деякі процедури обіцяють зробити ваші зуби білішими та яскравішими, але в результаті виходить навпаки.

На її думку, ці трюки завдають більше шкоди, ніж люди уявляють. У деяких випадках пошкодження може бути постійним.

"Якщо ви використовуєте лимонний сік, бікарбонат соди, деревне вугілля та щось інше, що є абразивом для ваших зубів, це насправді робить ваші зуби більш жовтими", - сказала Манучері.

Вона пояснила, що концепція використання абразивного елемента - по суті, домашнього поліролю - полягає в тому, що він збирається видалити плями з ваших зубів. Але, хоча це може бути вашим наміром, ці хімічні речовини часто мають власну дію.

Чому відбілювання зубів шкідливе?

Тимчасово це може трохи спрацювати. Але цей абразивний елемент настільки активний, що фактично може видалити поверхневу емаль разом із плямами.

Емаль є найбілішою частиною зуба. Нижче знаходиться дентин, який від природи має більш жовтий колір. Стирання цієї емалі оголює дентин, що надає небажаного жовтого кольору. Окрім зовнішнього вигляду, оголення дентину також може призвести до зубного болю.

Зубна емаль не може відрости, оскільки в емалі немає живих клітин. Ось чому стоматологи наголошують на важливості зміцнення та збереження того, що вже є на ваших зубах.

Найбезпечніше, що можна зробити - це професійне відбілювання зубів у стоматолога.

"Я знаю, що це інвестиція часу та грошей, але ви отримаєте передбачувані, безпечні результати, і вам потрібно зробити це лише один раз. Тож, чесно кажучи, просто зверніться до свого стоматолога для професійного відбілювання зубів, і ви будете вдячні", - резюмувала лікар.