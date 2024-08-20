Стоматолог рассказала, чем опасно отбеливание зубов дома

Какая процедура вредит зубам

Стоматолог рассказала, что некоторые процедуры обещают сделать ваши зубы белее и ярче, но в результате получается наоборот.

По ее мнению, эти трюки наносят больше вреда, чем люди представляют. В некоторых случаях повреждение может быть постоянным.

"Если вы используете лимонный сок, бикарбонат соды, древесный уголь и что-то другое, что является абразивом для ваших зубов, это действительно делает ваши зубы более желтыми", - сказала Манучери.

Она объяснила, что концепция использования абразивного элемента - по сути, домашнего полироля - заключается в том, что он собирается удалить пятна с ваших зубов. Но, хотя это может быть вашим намерением, эти химические вещества часто оказывают собственное действие.

Почему отбеливание зубов вредно?

Временно это может немного сработать. Но этот абразивный элемент так активен, что практически может удалить поверхностную эмаль совместно с пятнами.

Эмаль является самой белой частью зуба. Ниже находится дентин, который от природы более желтый цвет. Стирание этой эмали обнажает дентин, придающий нежелательному желтому цвету. Кроме внешнего вида, обнажение дентина может привести к зубной боли.

Зубная эмаль не может отрасти, поскольку в эмали нет живых клеток. Вот почему стоматологи подчеркивают важность укрепления и сохранения того, что уже есть на ваших зубах.

Самое безопасное, что можно сделать - это профессиональное отбеливание зубов у стоматолога.

"Я знаю, что это инвестиция времени и денег, но вы получите предполагаемые, безопасные результаты, и вам нужно сделать это только один раз. Так что, честно говоря, просто обратитесь к своему стоматологу для профессионального отбеливания зубов, и вы будете благодарны", - резюмировала врач.