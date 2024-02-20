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Стало відомо, з якими проблемами українці найчастіше звертаються до стоматолога

Вівторок 20 лютого 2024 12:22
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Стало відомо, з якими проблемами українці найчастіше звертаються до стоматолога Чому українці ходять до стоматолога найчастіше (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко
Експерт: Ян Стремський

Люди звертаються до стоматологів з різних причин, але є основні проблеми, з якими найчастіше йдуть до лікаря.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) розповів практикуючий лікар-стоматолог у третьому поколінні. Який спеціалізується на терапевтичній, ортопедичній та естетичній стоматології. Працює за сучасними методиками, включаючи лікування під мікроскопом та цифрові протоколи Ян Стремський.

З якими проблемами до дантиста звертаються українці

Насправді люди у наш час й досі бояться ходити до стоматолога, але у кожного на це є свої причини. Проте, якщо у людини виникає серйозна проблема, з якою неможливо впоратися самостійно - вони борються зі своїми страхами та йдуть на прийом до дантиста.

Ян назвав три найпоширеніші проблеми, з якими до нього звертаються пацієнти. І варто сказати, що далеко не всі доводять до крайнощів стан своїх зубів.

Стало відомо, з якими проблемами українці найчастіше звертаються до стоматолога

Чому українці ходять до стоматолога найчастіше (фото: Freepik)

Три основні проблеми, з якими пацієнти звертаються до стоматолога в Україні

"На сьогодні більший відсоток людей приходить саме на профілактику, і це не може не радувати", - каже дантист.

На другому місці це - карієс з його ускладненнями. Карієс - це найпоширеніше стоматологічне захворювання в усьому світі, яке несе в собі руйнування твердих тканин зуба емалі. І закривають трійку лідерів вініри, коронки, імпланти.

А от найрідше, за словами Яна, люди звертаються за відбілюванням та встановленням скайсів, що декілька років тому навпаки займало перші чарти.

Виходить, найрозповсюдженіша проблема українців - це профілактика. І насправді це свідчить про те, що українці стежать за здоров'ям ротової порожнини та зубів.

Раніше ми розповідали, як правильно доглядати за ротовою порожниною.

Також читайте, чому люди у світі сучасних технологій бояться зубних лікарів.

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