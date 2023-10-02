Стоматолог розповів, яку зубну пасту категорично не можна купувати українцям

Які пасти категорично не можна купувати українцям

Як каже Стремський, всі ми прагнемо мати ідеально білі зуби. А маркетинг як раз на це й тисне. Але створюючи назви від яких треба бігти, з додаванням "ULTRA white", "3D white", "SUPER white" - виробники не пояснюють, як працює цей загадковий механізм для відбілювання зубів.

В чому секрет відбілювальних компонентів зубних паст

Основний секрет відбілюючих паст полягає в їх абразивності (RDA). Чим він вищий, тим більш агресивно буде шкодити поверхні емалі.

Хтось може зазначити, що деякі виробники додають до своїх продуктів харчові фарбники, такі як діоксид титану, але, на жаль, сильного ефекту це не дає. До того ж з серпня цього року його забороняють в усіх європейських країнах, бо він викликає рак.

Які зубні пасти категорично не можна купувати (фото: Freepik)

Які компоненти є стопом для покупки зубної пасти

Пасти які містять такі компоненти, як PEG-8, SLS, парабени, пропілен гліколь - ніколи не мають бути в вашій ванній кімнаті.

Щоправда, сучасні виробники стали настільки хитрими, що замінюють страшні і дивні слова більш новими і незрозумілими, які не те, що звичайним покупцям, але й навіть стоматологам буває складно виявити”, - зазначив стоматолог.

Порада від стоматолога

"Обирайте пасту серед тих, де показник RDA міститься в районі 70-100 (але слід зауважити - з чутливими зубами є свої особливості) 120 - це вже точно не про здоровʼя", - зазначає Стремський.