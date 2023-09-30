Чи завжди потрібно видаляти зуби мудрості: вся правда про "вісімки"
Прорізування зуба мудрості може викликати біль та ускладнення. Однак, існують певні показання для видалення таких зубів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на медичну спільноту Sviy.doc в Instagram.
Коли варто видаляти зуби мудрості
Нашим предкам, які харчувалися твердою, непереробленою їжею, зуби мудрості були необхідні. А сучасній людині - ні, тому їх видаляють.
Фахівці кажуть, якщо зуб мудрості виріс рівно, то людині пощастило. Якщо ж зуб виростає криво, то доведеться видаляє два зуби - восьмий і сьомий.
Приклад поганого росту зуба мудрості (скриншот: instagram.com/sviy.doc)
Також варто видаляти, якщо в зубі мудрості є карієс, пульпіт та періодонтит. Навіть якщо ви полікуєте зуб, то з часом все одно доведеться його видалити. Все тому, що ви не дочищаєте ці зуби.
"99% пацієнтів не можуть нормально дістати до них. Потім через погану гігієну ясна навколо зубів запалюються та кровоточать", - йдеться у повідомленні.
Як видаляють зуби
Роблять це хірурги-стоматологи. Зазвичай лікарі радять видаляти або 2, або відразу 4 зуби за один раз. Усе робиться під наркозом.
Якщо видалення не буде просте, то лікар може призначити ще й антибіотики.
Як прорізують зуби мудрості
Верхні зуби мудрості ріжуться легше, ніж нижні, тому що структура верхньої щелепи більш пориста й зуб виходить легше. Також на верхній щелепі за сьомим і восьмим зубом є порожнеча, тому йому достатньо місця, щоб вилізти безболісно.
У нижній частині щелепи зуб мудрості знаходиться в самому кутку й більша частина слизистої нижньої щелепи рухома.
Саме тому нижні зуби мудрості частіше запалюються. У когось цей процес проходить безсимптомно, і люди навіть не помічають цього. У когось трохи болить, а в декого прорізування супроводжується сильними болісними відчуттями.
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