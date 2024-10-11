Стоматолог назвав три осінні напої, які призводять до карієсу

Карієс та інші проблеми з зубами може викликати не тільки неправильний догляд, а й деякі популярні напої. Все через великий вміст цукру в популярних осінніх напоях.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

З настанням нижчих температур і вологої погоди люди починають пити деякі популярні напої.

За словами стоматолога Заїма Джафрі, смачні осінні напої можуть принести більше шкоди, ніж користі.

Гарбузове лате

В осінню пору цей напій є доволі популярним улюбленим гарячим напоєм, але він містить до 50 г цукру, що приблизно вдвічі перевищує рекомендовану добову норму.

Лікар розповів, що споживання такого рівня цукру виробляє нездорові кислоти, які пом’якшують захисну емаль на зубах, роблячи їх більш вразливими до карієсу.

Глінтвейн

Це популярний вибір напою для холодних місяців. Однак глінтвейн може спричинити фарбування зубів і зневоднення ротової порожнини.

"Алкоголь зменшує кількість слини у роті, яка необхідна для вимивання шкідливих бактерій, які часто прилипають до зубів. Знову ж таки, це має бути одноразове частування, і обов’язково випийте трохи води після цього, щоб прополоскати рот", - додав стоматолог

Екстрагаряча кава

З такою холодною погодою багато людей потягнуться за гарячими напоями.

Якщо на вулиці холодно і ви будете пити щось занадто гаряче, то різка температура може спричинити тріщини на емалі, що призводить до підвищеної чутливості та болю.

Шкідливі продукти для зубів

Шкідливі продукти для зубів - це ті, які містять велику кількість цукрів, кислот, а також ті, що можуть сприяти утворенню нальоту та забарвленню зубів.

Солодощі, особливо липкі цукерки, можуть прилипати до зубів, створюючи ідеальне середовище для розвитку бактерій, які виробляють кислоти, що руйнують зубну емаль.

Газовані напої містять кислоти, які можуть викликати ерозію емалі та сприяти почорнінню зубів.

Кава та чай можуть викликати пожовтіння зубів, особливо при їх регулярному вживанні.

До того ж кислі фрукти, можуть бути шкідливими для зубів через високий вміст кислот. Вони можуть розм’якшувати зубну емаль, роблячи зуби більш чутливими.