Стоматолог назвал три осенних напитка, которые приводят к кариесу

Кариес и другие проблемы с зубами может вызвать не только неправильный уход, но некоторые популярные напитки. Все из-за большого содержания сахара в популярных осенних напитках.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

С наступлением более низких температур и влажной погоды люди начинают пить некоторые популярные напитки.

По словам стоматолога Заима Джафри, вкусные осенние напитки могут принести больше вреда, чем пользы.

Тыквенное латте

В осеннее время этот напиток есть довольно популярным любимым горячим напитком, но он содержит до 50 г сахара, что примерно вдвое превышает рекомендованную суточную норму.

Врач рассказал, что потребление такого уровня сахара производит нездоровые кислоты, смягчающие защитную эмаль на зубах, делая их более уязвимыми к кариесу.

Глинтвейн

Это популярный выбор напитка для прохладных месяцев. Однако глинтвейн может вызвать окрашивание зубов и обезвоживание полости рта.

"Алкоголь уменьшает количество слюны во рту, необходимое для вымывания вредных бактерий, которые часто прилипают к зубам. Опять же, это должно быть одноразовое угощение, и обязательно выпейте немного воды после этого, чтобы прополоскать рот", - добавил стоматолог.

Экстрагорячий кофе

С такой холодной погодой многие потянутся за горячими напитками.

Если на улице холодно и вы будете пить что-то слишком горячее, то резкая температура может вызвать трещины на эмали, что приводит к повышенной чувствительности и боли.

Вредные продукты для зубов

Вредные продукты для зубов - это те, которые содержат большое количество сахаров, кислот, а также способствующие образованию налета и окраске зубов.

Сладости, особенно липкие конфеты, могут прилипать к зубам, создавая идеальную среду для развития бактерий, производящих кислоты, разрушающие зубную эмаль.

Газированные напитки содержат кислоты, которые могут вызвать эрозию эмали и способствовать почернению зубов.

Кофе и чай могут вызвать пожелтение зубов, особенно при их регулярном употреблении.

К тому же кислые фрукты могут быть вредными для зубов из-за высокого содержания кислот. Они могут размягчать зубную эмаль, делая зубы более чувствительными.