Стоматолог назвав кращі жуйки від карієсу

Навколо теми жуйок ходить багато різних думок, хтось каже, що жуйки шкідливі, адже вони діють на організм, як повноцінне приймання їжі, а хтось впевнений, що жуйки здатні врятувати від карієсу та освіжити дихання.

Але є й ті, хто загалом не замислюється про їхні мінуси та плюси, а просто жує, тому що звик. Але насправді існують різні жуйки, є корисні, а є ті, які погано впливають на здоров’я наших зубів та на організм цілком.

Стоматологи розподіляють жуйки на погані та гарні, і так, корисні жуйки - це не міф. Потрібно лише знати, які саме можна купувати.

Стоматолог назвав кращі жуйки від карієсу (фото: Freepik)

Звичайні жуйки з цукром, за словами Яна - це зло. І всі жуйки зі смаками, мають у складі цукор, який не лише не має жодного проти карієсного ефекту, а ще й може спровокувати карієс.

Але є й корисні жуйки й для того, щоб зрозуміти це, вам потрібно знати лише один інгредієнт, який має містити жуйка від карієсу.

"Жуйки без цукру покращує травлення, сприяє виділенню шлункового соку. Жуйка з Ксилітом - найкращий вибір, бо крім властивостей без цукрових, вона є ідеальним засобом для профілактики карієсу", - розповідає стоматолог.