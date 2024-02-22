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Стоматолог назвал лучшие жвачки от кариеса

Стоматолог назвал лучшие жвачки от кариеса (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Жвачки от кариеса - это не миф, а реальность. Правда, далеко не все жвачки созданы для профилактики кариеса.

О полезных и вредных жвачках, в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказал практикующий врач-стоматолог, специализирующийся на терапевтической, ортопедической и эстетической стоматологии Ян Стремский.

Стоматолог назвал лучшие жвачки от кариеса

Вокруг темы жвачек ходит много разных мыслей, кто-то говорит, что жвачки вредны, ведь они действуют на организм, как полноценный прием пищи, а кто-то уверен, что жвачки способны спасти от кариеса и освежить дыхание.

Но есть и те, кто вообще не задумывается об их минусах и плюсах, а просто жует, потому что привык. Но на самом деле существуют разные жвачки, есть полезные, а есть те, которые плохо влияют на здоровье наших зубов и организм полностью.

Стоматологи распределяют жвачки на плохие и красивые, и так, полезные жвачки - это не миф. Надо только знать, какие именно можно покупать.

Стоматолог назвал лучшие жвачки от кариеса (фото: Freepik)

Обычные жвачки с сахаром, по словам Яна - это зло. И все жвачки со вкусами имеют сахар, который не только не имеет ни одного против кариесного эффекта, но еще и может спровоцировать кариес.

Но есть и полезные жвачки и для того, чтобы понять это, вам нужно знать только один ингредиент, который должен содержать жвачку от кариеса.

"Жвачки без сахара улучшают пищеварение, способствуют выделению желудочного сока. Жвачка с Ксилитом - лучший выбор, потому что кроме свойств без сахарных, она является идеальным средством для профилактики кариеса", - рассказывает стоматолог.

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