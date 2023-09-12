Стоматолог назвав кращі вітаміни для зубів. В яких продуктах їх більше всього

"Люди активно шукають вітаміни для здоров’я волосся, нігтів, краси шкіри, щоб покращити жіноче або чоловіче здоров’я. Але мало хто замислюється над тим, які вітаміни необхідні для здоров’я ваших зубів та ясен", - каже Ян.

Ба більше, для здорових зубів замало вживати достатню кількість вітамінів, їм потрібні ще й мінерали. Але розповідаємо все по черзі.

В яких продуктах містяться важливі вітаміни для здорових зубів?

Стоматолог ділиться своїм професійним списком, звідки його пацієнти, а тепер і ви, наші читачі, можуть дізнатися, які продукти містять необхідні вітаміни для красивої та здорової посмішки.

Вітамін А

Підтримує здоров’я ясен та цілісність емалі

Ретинол та каротин допомагають виробленню слини, яка очищає рот від бактерій та залишків їжі

Містяться: у моркві, рибі, яйцях, зеленому перці, в апельсинах та зелені.

Вітаміни групи В

Запобігають появі запалення та виразок на слизових оболонках.

В3 Компонент окислювально-відновних реакцій організму.

Отримати вітаміни цієї групи можна з м’яса, риби, молока та зелені.

Вітамін С

Підвищують імунітет.

Поліпшують живлення слизової оболонки ясен та процесів кровообігу в судинах.

Аскорбінова кислота в достатній кількості є в апельсинах, лимонах, зелених яблуках та у лохині.

Вітамін D

Без нього неможливі обмінні процеси фосфору та кальцію в організмі. Ці речовини не засвоюються, а їх недолік загрожує руйнуванням кісткової тканини.

Міститься у жирній рибі, яйцях та у молоці.

Також організм сам виробляє цю органічну сполуку при знаходженні на яскравому сонечку.

Вітамін Е

Токоферол, а так і називають вітамін Е, допомагає загоєнню ранок у роті та відповідає за регенерацію м’яких тканин.

Міститься у рибі, горіхах, бобах, авокадо та насінні соняшника.

На думку Стремського, повноцінний раціон та достатня кількість вітамінів допоможе вашим зубам якомога довше бути здоровими та міцними.

Користь звичайної мінеральної води для здорових зубів

Можливо ніхто про це ніколи й не замислювався, але мінеральна вода може в прямому сенсі врятувати наші зуби від карієсу.

За словами Яна, при відсутності необхідної кількості кальцію, організм починає брати його з кісток та зубів, що, звісно, погіршує їхній стан - звідси й поява карієсу. Тому стоматолог радить випивати денну норму води - як мінімум 2 літри.

Варто додати маленьке зауваження: кава та чай та газовані напої - не входять у цю норму, адже вони навпаки вимивають з організму кальцій, фосфор та інші важливі мінерали.

Ян Стремський (фото: instagram.com/dr.stremskiy)

"Випив 500 мілілітрів кави - випий 500 мілілітрів води", - радить Стремський.

Як вибрати воду, що не зашкодить стану зубів?

Спираючись на слова Яна, варто обирати мінеральну воду за її складом, а не за маркою чи етикеткою.

Звертайте увагу на склад та вміст хлоридів - їх має бути мінімальна кількість.

Отже, стоматолог радить слідкувати за всіма мікроелементами та вітамінами, які потрапляють в організм, адже від цього напряму залежить здоров’я та краса вашої посмішки.