Стоматолог назвал лучшие витамины для зубов. В каких продуктах их больше всего

Почти каждый человек с детства боится стоматологов, но времена меняются и индустрия стоматологии сделала уверенный шаг вперед.
Можно ли сказать, что современные методы лечения не приносят боли? Однозначно да, ведь изменился подход врачей, а также появилось современное оборудование, с помощью которого, можно вылечить зубы без боли.
Лечение - это уже последняя станция. Поэтому грамотные стоматологи советуют с самого детства следить за состоянием своих зубов и десен, ведь от этого направления зависит и ваше здоровье в целом.
Стоматолог в третьем поколении Ян Стремский рассказал Styler о том, какие витамины и минералы необходимо добавить в свой рацион, чтобы иметь здоровые зубы.
"Люди активно ищут витамины для здоровья волос, ногтей, красоты кожи, чтобы улучшить женское или мужское здоровье. Но мало кто задумывается над тем, какие витамины необходимы для здоровья ваших зубов и десен", - говорит Ян.
Более того, для здоровых зубов мало употреблять достаточное количество витаминов, им нужны еще и минералы. Но рассказываем все по очереди.
Стоматолог делится своим профессиональным списком, откуда его пациенты, а теперь и вы, наши читатели, могут узнать, какие продукты содержат необходимые витамины для красивой и здоровой улыбки.
Витамин А
Витамины группы В
Витамин С
Витамин D
Витамин Е
По мнению Стремского, полноценный рацион и достаточное количество витаминов поможет вашим зубам как можно дольше быть здоровыми и крепкими.
Возможно, никто об этом никогда и не задумывался, но минеральная вода может в прямом смысле спасти наши зубы от кариеса.
По словам Яна, при отсутствии необходимого количества кальция, организм начинает брать его из костей и зубов, что, конечно, ухудшает их состояние - отсюда и появление кариеса. Поэтому стоматолог советует выпивать дневную норму воды - как минимум 2 литра.
Следует добавить маленькое замечание: кофе и чай и газированные напитки - не входят в эту норму, ведь они наоборот вымывают кальций, фосфор и другие важные минералы.
Ян Стремский (фото: instagram.com/dr.stremskiy)
"Выпил 500 миллилитров кофе - выпей 500 миллилитров воды", - советует Стремский.
Опираясь на слова Яна, следует выбирать минеральную воду по ее составу, а не по марке или этикетке.
Обращайте внимание на состав и содержание хлоридов - их должно быть минимальное количество.
Следовательно, стоматолог советует обращать внимание на все попадающие в организм микроэлементы и витамины, ведь от этого напрямую зависит здоровье и красота вашей улыбки.
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