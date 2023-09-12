Стоматолог назвал лучшие витамины для зубов. В каких продуктах их больше всего

"Люди активно ищут витамины для здоровья волос, ногтей, красоты кожи, чтобы улучшить женское или мужское здоровье. Но мало кто задумывается над тем, какие витамины необходимы для здоровья ваших зубов и десен", - говорит Ян.

Более того, для здоровых зубов мало употреблять достаточное количество витаминов, им нужны еще и минералы. Но рассказываем все по очереди.

Какие продукты содержат важные витамины для здоровых зубов?

Стоматолог делится своим профессиональным списком, откуда его пациенты, а теперь и вы, наши читатели, могут узнать, какие продукты содержат необходимые витамины для красивой и здоровой улыбки.

Витамин А

Поддерживает здоровье десен и целостность эмали.

Ретинол и каротин помогают выработке слюны, очищающей рот от бактерий и остатков пищи.

Содержатся: в моркови, рыбе, яйцах, зеленом перце, в апельсинах и зелени.

Витамины группы В

Предотвращают появление воспаления и язв на слизистых.

Компонент окислительно-восстановительных реакций организма.

Получить витамины этой группы можно из мяса, рыбы, молока и зелени.

Витамин С

Повышают иммунитет.

Улучшают питание слизистой десен и процессов кровообращения в сосудах.

Аскорбиновая кислота в достаточном количестве имеется в апельсинах, лимонах, зеленых яблоках и в голубике.

Витамин D

Без него невозможны обменные процессы фосфора и кальция в организме. Эти вещества не усваиваются, а их недостаток чреват разрушением костной ткани.

Содержится в жирной рыбе, яйцах и молоке.

Также организм сам производит это органическое соединение при пребывании на ярком солнышке.

Витамин Е

Токоферол, а так и называют витамин Е, помогает заживлению ран во рту и отвечает за регенерацию мягких тканей.

Содержится в рыбе, орехах, бобах, авокадо и семенах подсолнуха.

По мнению Стремского, полноценный рацион и достаточное количество витаминов поможет вашим зубам как можно дольше быть здоровыми и крепкими.

Польза обычной минеральной воды для здоровых зубов

Возможно, никто об этом никогда и не задумывался, но минеральная вода может в прямом смысле спасти наши зубы от кариеса.

По словам Яна, при отсутствии необходимого количества кальция, организм начинает брать его из костей и зубов, что, конечно, ухудшает их состояние - отсюда и появление кариеса. Поэтому стоматолог советует выпивать дневную норму воды - как минимум 2 литра.

Следует добавить маленькое замечание: кофе и чай и газированные напитки - не входят в эту норму, ведь они наоборот вымывают кальций, фосфор и другие важные минералы.

Ян Стремский (фото: instagram.com/dr.stremskiy)

"Выпил 500 миллилитров кофе - выпей 500 миллилитров воды", - советует Стремский.

Как выбрать воду, которая не повредит состоянию зубов?

Опираясь на слова Яна, следует выбирать минеральную воду по ее составу, а не по марке или этикетке.

Обращайте внимание на состав и содержание хлоридов - их должно быть минимальное количество.

Следовательно, стоматолог советует обращать внимание на все попадающие в организм микроэлементы и витамины, ведь от этого напрямую зависит здоровье и красота вашей улыбки.