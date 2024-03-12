Стоматолог назвав проблеми з зубами, які ніколи не можна ігнорувати

Для більшості людей похід до стоматолога - це важке випробування, адже це може викликати страх і передчуття болю. Стоматолог назвав проблеми з зубами, які категорично не можна ігнорувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Стоматолог Акеадра Белл розповів, що здоров’я ваших зубів має відношення до загального стану. Зокрема, пропуск візиту до стоматолога або ігнорування зубного болю може призвести до серйозних проблем у майбутньому.

Кровотеча під час чищення

За словами лікаря, найголовнішою проблемою, на яку потрібно завжди звертати увагу, є будь-яка кровотеча під час чищення зубів.

Це може бути ранньою ознакою пародонтозу. На початкових стадіях проблема може впливати на тканину ясен та може призвести до пошкодження кісток, якщо її не лікувати.

Будь-який зубний біль

Важливо повідомити про біль будь-якого типу свєму стоматологу. Немає значення, чи це біль у зубах, чи яснах.

Біль може означати наявність карієсу або захворювання ясен. Тому при будь-якому болі потрібно звертатись до стоматолога.

Чутливість до температури

Якщо ваші зуби чутливі до температури, особливо холодної, вам слід взяти це до уваги.

Людина може відчувати біль, коли кусає морозиво. Також може відчуватись різка пульсація.

В результаті зовні зуби можуть виглядати здоровими, а от емаль болісно реагує на різні подразники.

Помилки при догляді за зубами

Занадто жорстка чистка.

Існує хибна думка, що чим сильніше чистиш - тим краще. Занадто сильна чистка зубів може призвести до зносу зубної емалі та ясен, а також викликати підвищену чутливість зубів.

Чищення зубів понад два рази на день

Немає потреби чистити зуби частіше двох разів на день. Якщо робити це частіше, то поступово буде стиратися зубна емаль і пошкоджуватися ясна, а цього допустити не можна.

Щоб очищати рот від дрібних залишків їжі та бактерій після їди можна використовувати спеціальний ополіскувач або ж соляний розчин.

Нехтування чищенням язика

Ваш язик - вмістилище мікробів і, найчастіше, причина неприємного запаху з рота. Коли ви закінчите чистити зуби, використовуйте скребок для язика або почистьте його зубною щіткою. Це зменшить кількість мікробів у роті та поліпшить дихання.