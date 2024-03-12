Стоматолог назвал проблемы с зубами, которые никогда нельзя игнорировать

Для большинства людей поход к стоматологу - это тяжелое испытание, ведь это может вызвать страх и предчувствие боли. Стоматолог назвал проблемы с зубами, которые категорически нельзя игнорировать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Стоматолог Акеадра Белл рассказал, что здоровье ваших зубов имеет отношение к общему состоянию. В частности, пропуск визита к стоматологу или игнорирование зубной боли может привести к серьезным проблемам в будущем.

Кровотечение во время чистки

По словам врача, самой главной проблемой, на которую нужно всегда обращать внимание, является любое кровотечение при чистке зубов.

Это может быть ранним признаком пародонтоза. На начальных стадиях проблема может влиять на ткань десен и может привести к повреждению костей, если ее не лечить.

Любая зубная боль

Важно сообщить о боли любого типа своему стоматологу. Неважно, это боль в зубах или деснах.

Боль может означать наличие кариеса или заболевания десен. Поэтому при любой боли следует обращаться к стоматологу.

Чувствительность к температуре

Если ваши зубы чувствительны к температуре, особенно холодной, вам следует принять это во внимание.

Человек может ощущать боль, когда кусает мороженое. Также может ощущаться резкая пульсация.

В результате снаружи зубы могут выглядеть здоровыми, а вот эмаль болезненно реагирует на разные раздражители.

Ошибки при уходе за зубами

Слишком жесткая чистка.

Существует заблуждение, что чем сильнее чистишь - тем лучше. Слишком сильная чистка зубов может привести к износу зубной эмали и десен, а также вызвать повышенную чувствительность зубов.

Чистка зубов более двух раз в день

Нет необходимости чистить зубы чаще двух раз в день. Если делать это чаще, то постепенно будет стираться зубная эмаль и повреждаться десна, а этого допустить нельзя.

Чтобы очищать рот от мелких остатков пищи и бактерий после еды можно использовать специальный ополаскиватель или соляной раствор.

Пренебрежение чисткой языка

Ваш язык - вместилище микробов и, чаще всего, причина неприятного запаха изо рта. Когда вы закончите чистить зубы, используйте скребок для языка или почистите зубной щеткой. Это уменьшит количество микробов во рту и улучшит дыхание.