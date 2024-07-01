Стоматолог назвав 3 способи, які допоможуть безпечно відбілити зуби

Смужки для відбілювання зубів

Це тонкі смужки пластику, які потрібно накладати на зуби, і вони містять відбілюючий розчин, який допомагає зруйнувати плями та знебарвлення.

Вони можуть бути неймовірно ефективними, якщо вони якісні і їх правильно використовувати.

Відбілююча паста

Стоматолог Майкл Веєм назвав ще один метод, який можна легко застосувати. Цей тип зубної пасти містить абразиви та спеціальні хімічні речовини, які допомагають видалити поверхневі плями та знебарвлення.

Лазерне відбілювання

Лазерне відбілювання може бути доступним не для всіх, але це один з найефективніших методів відбілювання зубів. Це професійна процедура відбілювання зубів, яку проводить стоматолог.

Вона включає пряме нанесення відбілюючого гелю на зуби та використання лазера для активації гелю.

Шкідливі методи відбілювання зубів

Харчова сода

Це один зі способів, на який не варто витрачати час. Харчова сода неефективна для відбілювання зубів і може призвести до пошкодження зубної емалі.

Вугілля

В мережі стала популярна вугільна зубна паста та порошки, які нібито дарують вам білішу та яскравішу посмішку. Однак, які засоби є абразивними і можуть пошкодити зубну емаль.

Незалежно від того, що ви виберете, важливо регулярно відвідувати свого стоматолога для оглядів, якщо ви хочете зберегти здоров’я зубів і ясен до глибокої старості.

Правильний догляд за зубами

Існує чотири кроки до чудової посмішки: