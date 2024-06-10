Як захистити зуби від пошкодження емалі: експерт назвав єдине правило
Всі ми знаємо, як важливо доглядати за зубами. Чищення зубів двічі на день, часте використання рідини для полоскання рота та регулярне використання зубної нитки - все це дійсно важливі кроки у вашій гігієні ротової порожнини. Але не всі знають, як найкраще захистити нашу емаль.
Що потрібно для цього зробити, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok експерта Мадам Світ.
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Головне правило для збереження емалі зубів - це не чистити зуби одразу після їжі. Почекайте 30 хвилин і тоді вже робіть гігієну ротової порожнини.
Експерт також попередила людей, що після цього "не можна перекушувати", тому що, очевидно, це знову пом’якшить емаль.
Що таке емаль зубів?
Емаль - це твердий, блискучий, білий зовнішній шар ваших зубів, який покриває підлеглі тканини.
Це найтвердіша речовина в людському тілі – навіть міцніша за кістку - і майже повністю складається з мінералів. Ці мінерали надають емалі міцності, тому вона може захистити ваші зуби від пошкоджень і зберегти їх яскравий, білий і здоровий вигляд.
Однак, незважаючи на це, вона все одно потребує догляду, оскільки на кожному зубі є лише тонкий шар. Ерозія емалі піддає внутрішні шари ваших зубів відкритому повітрю, їжі та напоям, які ви споживаєте, роблячи їх більш вразливими до карієсу.
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