Як захистити зуби від пошкодження емалі: експерт назвав єдине правило

Всі ми знаємо, як важливо доглядати за зубами. Чищення зубів двічі на день, часте використання рідини для полоскання рота та регулярне використання зубної нитки - все це дійсно важливі кроки у вашій гігієні ротової порожнини. Але не всі знають, як найкраще захистити нашу емаль.

Що потрібно для цього зробити, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok експерта Мадам Світ.

Що потрібно робити після обіду та перед сном, щоб отримати найкращі результати для своїх зубів

Головне правило для збереження емалі зубів - це не чистити зуби одразу після їжі. Почекайте 30 хвилин і тоді вже робіть гігієну ротової порожнини.

Експерт також попередила людей, що після цього "не можна перекушувати", тому що, очевидно, це знову пом’якшить емаль.

Що таке емаль зубів?

Емаль - це твердий, блискучий, білий зовнішній шар ваших зубів, який покриває підлеглі тканини.

Це найтвердіша речовина в людському тілі – навіть міцніша за кістку - і майже повністю складається з мінералів. Ці мінерали надають емалі міцності, тому вона може захистити ваші зуби від пошкоджень і зберегти їх яскравий, білий і здоровий вигляд.

Однак, незважаючи на це, вона все одно потребує догляду, оскільки на кожному зубі є лише тонкий шар. Ерозія емалі піддає внутрішні шари ваших зубів відкритому повітрю, їжі та напоям, які ви споживаєте, роблячи їх більш вразливими до карієсу.