Чи може карієс передаватися у спадок: вся правда

Карієс - повільний вбивця ваших зубів. Спочатку він необразливо проявляється у вигляді малопомітної точки на одному із зубів. Як виявилось, карієс може бути спадковим.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку Zdorovishi razom .

Як виникає карієс

Карієс виникає через брудні зуби, а точніше, через бактерії, які "живуть" у зубному нальоті. Чим більше цих бактерій, тим більше шкоди вони можуть завдати зубам.

Медики зазначили, що ця хвороба може передаватися у спадок.

За статистикою в Україні більше ніж 95% дорослих та дітей мають карієс. До прикладу, швейцарці майже не мають дірок в зубах, оскільки приділяють багато уваги профілактиці та вчасно відвідують стоматолога.

Як уникнути

Щоб захистити здоров’я ротової порожнини, доглядайте за ротовою порожниною щодня.

Чистіть зуби щонайменше двічі на день по дві хвилини. Використовуйте щітку з м’якою щетиною і фторвмісну зубну пасту. Не забувайте чистити і язик.

Щодня очищайте міжзубні проміжки зубною ниткою або іншими засобами, призначеними для цієї мети.

Також дотримуйтесь здорової дієти та обмежте вживання солодкої їжі та напоїв.

Замінюйте зубну щітку кожні 3-4 місяці. Зробіть це раніше, якщо щетина зношена.

Важливо також відвідувати стоматолога принаймні раз на рік для огляду та чищення. Саме лікар може запропонувати відвідувати чи чистити зуби частіше, залежно від вашої ситуації.

До того ж потрібно негайно звернутись до стоматолога, якщо ви помітили проблеми зі здоров’ям порожнини рота. Пам'ятайте, що турбота про здоров’я ротової порожнини захищає здоров’я в цілому.

Симптоми карієсу

Однак варто знати симптоми, за якими пацієнт сам може розпізнати карієс на зубах: