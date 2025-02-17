Стоматолог назвала зубну щітку, яка найкраще бореться з карієсом

Яка зубна щітка краща

Лікар розповіла, яка різниця між електричною зубною щіткою та ручною. Якщо обирати звичайну щітку, то все полягає в обертанні, натисканні та правильному куті. Тоді як електрична зубна щітка зробить всю роботу за вас.

"Не зрозумійте мене неправильно: ручна зубна щітка, якою користуються належним чином, дивовижна, але простоту електричної зубної щітки просто важко перемогти", - додала стоматолог.

Також лікар назвала дві речі, які вона ніколи б не зробила:

це включає чищення зубів після сніданку

полоскання рота водою після чищення

Належна гігієна ротової порожнини допоможе підтримувати чистоту рота та уникнути будь-яких болісних поїздок до стоматолога.

Щетина електричної зубної щітки вібрує або обертається, допомагаючи видалити наліт із зубів і ясен. Вібрація забезпечує більше мікрорухів щоразу, коли ви проводите щіткою по зубах.

Дослідження показали, що загалом електричні зубні щітки дійсно зменшують наліт і усувають ознаки гінгівіту більше, ніж ручні зубні щітки.

Коли замінювати зубну щітку

Змінюйте зубну щітку кожні три місяці. Швидше замініть зубну щітку, якщо вона виглядає потертою або якщо ви користувалися нею, коли були хворі.

Як електричні, так і ручні зубні щітки ефективні для чищення зубів, якщо ви використовуєте належну техніку та чистите зуби достатньо довго. Загалом, електрична зубна щітка може полегшити чищення зубів, що призведе до кращого видалення нальоту.