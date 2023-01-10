Стоматолог назвала помилки, які роблять усі під час чищення зубів

Поширені помилки

Невірні рухи

Стоматолог каже, що горизонтальні рухи не є правильними, адже так наліт потрапляє в міжзубні проміжки і вичистити його звідти потім складно. Тоді бактерії, які залишаються в міжзубних проміжках, викликають руйнування твердих тканин зуба та запалення ясен.

Також такі рухи можуть завдати шкоди емалі. Зайвий натиск при горизонтальному русі щіткою може викликати так званий клиновидний дефект і підсилює чутливість зуба.

Лікар каже, що рухи щітки повинні бути круговими та вимітаючими: зверху вниз для верхніх зубів та знизу вверх для нижніх, від ясен до ріжучого краю зуба.

Агресивна чистка

Багато хто чистить зуби інтенсивно та агресивно, але так робити не можна. Це може призвести до травматизації ясен та пошкодження емалі.

Чищення поспіхом

На чищення зубів рекомендується витрачати не менше 2-3 хвилин.

"Це по 30-45 секунд на кожну половину верхньої і нижньої щелепи. Але найчастіше люди занадто швидко завершують гігієну порожнини рота, прибираючи тільки залишки їжі і залишаючи наліт", - каже фахівець.

В результаті це призводить до розвитку карієсу і захворювань ясен.

Чищення зубів 1 раз в день

Часто люди вважають, що почистити зуби достатньо лише зранку. Ранковий догляд дозволяє освіжити дихання, видалити наліт, що зібрався за ніч, позбавитися від залишків сніданку, надати зубам здоровий блиск. Однак, цього недостатньо.

Ввечері, перед сном, теж обов'язково потрібно чистити зуби, адже в ночі в порожнині рота будуть сприятливі умови для розвитку бактерій.