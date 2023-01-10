Стоматолог назвала ошибки, которые делают все во время чистки зубов

Распространенные ошибки

Неверные движения

Стоматолог говорит, что горизонтальные движения не правильны, ведь так налет попадает в межзубные промежутки и вычистить его оттуда потом сложно. Тогда бактерии, которые остаются в межзубных промежутках, вызывают разрушение жестких тканей зуба и воспаление десен.

Также такие движения могут нанести вред эмали. Излишний напор при горизонтальном движении щеткой может вызвать так называемый клиновидный дефект и усиливает чувствительность зуба.

Врач говорит, что движения щетки должны быть круговыми и выметывающими: сверху вниз для верхних зубов и снизу вверх для нижних, от десен до режущего края зуба.

Агрессивная чистка

Многие чистят зубы интенсивно и агрессивно, но так поступать нельзя. Это может привести к травмированию десен и повреждению эмали.

Чистка наспех

На чистку зубов рекомендуется тратить не менее 2-3 минут.

"Это по 30-45 секунд на каждую половину верхней и нижней челюсти. Но чаще всего люди слишком быстро завершают гигиену полости рта, убирая только остатки пищи и оставляя налет", - говорит специалист.

В результате это приводит к развитию кариеса и заболеваниям десен.

Чистка зубов 1 раз в день

Часто люди считают, что почистить зубы достаточно утром. Утренний уход позволяет освежить дыхание, удалить собравшийся за ночь налет, избавиться от остатков завтрака, придать зубам здоровый блеск. Однако этого недостаточно.

Вечером перед сном тоже обязательно нужно чистить зубы, ведь ночью в полости рта будут благоприятные условия для развития бактерий.