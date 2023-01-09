Що допоможе уникнути карієсу у дітей: цим засобом потрібно користуватись щодня

Щоденна гігієна порожнини рота крім чищення зубів пастою і ниткою передбачає використання ополіскувача. Для дітей такий засіб теж потрібний, але важливо вибрати саме правильний та навчити малюка ним користуватись.

Про це розповіла стоматолог Юлія Слащова в Instagram .

Чому дітям потрібно користуватись ополіскувачем

Часто батьки не обмежують в раціоні дитини солодощі, нехтують гігієною. Також діти частіше за дорослих споживають солодкі напої, різні солодощі і печиво, та в більших об’ємах.

Все це сприяє виникненню карієсогенної ситуації в порожнині рота. Тому лікар рекомендує таким діткам використовувати ополіскувач в якості додаткового засобу гігієни.

"Якщо ви навчите свою дитину полоскати рот після вживання солодощів - це вже перемога. Та і зробити це легше, ніж зовсім заборонити їх споживати" - йдеться у повідомленні.

Як обрати ополіскувач для дитини

Використовувати ополіскувачі рекомендовано з 6 років. В цьому віці потрібно навчити дитину правилам полоскання, та пояснити, що засіб не можна ковтати.

Також обов’язково потрібно врахувати вподобання дитини, бо якщо смак їй не сподобається, тоді вона засобом користуватись не буде.

В дитячому ополіскувачі не повинно бути спирту. Натуральні ефірні олії дозволені до використання, але при умові, що ваша дитина не алергік. Якщо дитина страждає на флюороз, тоді вибирайте засоби без фторидів.

Лікар каже, щоб був ефект - малюка потрібно навчити полоскати порожнину рота так, щоб не проковтнути засіб. Тому спочатку необхідно тренуватися на звичайній воді, після вдалих спроб - можна використовувати ополіскувач.

Рекомендований об’єм засобу на одне полоскання - 10 мл, а полоскати необхідно починати з 10 секунд та поступово збільшувати до 30 секунд.

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