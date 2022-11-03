Стоматолог назвала "чудо-способи" відбілювання зубів, які заборонено використовувати

Часто люди за допомогою підручний продуктів намагаюсь висвітлити свої зуби в домашніх умовах. В результаті ефективності ніякої не буде, адже не існує таких домашніх способів, які могли б покращити стан зубів.

Про це повідомила стоматолог Уляна в Instagram .

За словами лікаря, часто люди 2-3 рази на тиждень чистять зуби харчовою содою, щоб позбутися нальоту та висвітлити їх. Однак, цього робити не можна.

"Усі ці методи, а саме сода, подрібнене активоване вугілля, морська сіль, зубний порошок, жорстка щітка з натуральною щетиною - мають одну дію, а саме грубо (це великі крупинки) відчистити наліт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі способи візуально зроблять зуби білішими і гладенькими. Одна, це лише на кілька годин. Також стирається емаль, яка взагалі не відновлюється.

"Зуби - не волосся і не посуд. Нові не відростуть і нові не придбаєте", - додала лікар.

Наслідки від таких способів погані, адже боротись з ними можна до кінця життя. Виникне підвищена чутливість, тоді неможливо буде ні їсти, ні пити.

Також ще один популярний спосіб - це перекис водню і лимонна кислота для висвітлювання зубів.

Стоматолог каже, що для того, щоб із зуба забрати забарвлений пігмент, потрібно добратись до дентину. Це робиться лише професійним відбілюванням у кріслі стоматолога зі спеціальними речовинами і лампою, яка ці речовини активує.

"А просто потерти перекис в ясна - це гарантовано травма і опік ясен, але точно не висвітлення зуба", - пояснює фахівець.

До того ж розрекламовані відбілюючі полоски також не дають ніякого очікуваного результату.