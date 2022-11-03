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Стоматолог назвала "чудо-способы" отбеливания зубов, которые запрещено использовать

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Четверг 03 ноября 2022 19:05
Стоматолог назвала "чудо-способы" отбеливания зубов, которые запрещено использовать Народные способы отбеливания зубов, которые вредят (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто люди с помощью подручных продуктов пытаются осветить свои зубы в домашних условиях. В результате эффективности никакой не будет, ведь нет таких домашних способов, которые могли бы улучшить состояние зубов.

Об этом сообщила стоматолог Ульяна в Instagram.

По словам врача, часто люди 2-3 раза в неделю чистят зубы пищевой содой, чтобы избавиться от налета и осветить их. Однако этого делать нельзя.

"Все эти методы, а именно сода, измельченный активированный уголь, морская соль, зубной порошок, жесткая щетка с натуральной щетиной - имеют одно действие, а именно грубо (это крупные крупинки) отчистить налет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие способы визуально сделают зубы более белыми и гладкими. Одна, это всего на несколько часов. Также стирается эмаль, которая вообще не восстанавливается.

"Зубы - не волосы и не посуда. Новые не отрастут и новые не приобретете", - добавила врач.

Последствия таких способов плохи, ведь бороться с ними можно до конца жизни. Возникнет повышенная чувствительность, тогда невозможно ни есть, ни пить.

Также еще один популярный способ - это перекись водорода и лимонная кислота для осветления зубов.

Стоматолог говорит, что для того, чтобы из зуба забрать окрашенный пигмент, нужно добраться до дентина. Это делается только профессиональным отбеливанием в кресле стоматолога со специальными веществами и активирующей эти вещества лампой.

"А просто потереть перекись в десну - это гарантированно травма и ожог десен, но точно не освещение зуба", - объясняет специалист.

К тому же разрекламированные отбеливающие полоски тоже не дают никакого ожидаемого результата.

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