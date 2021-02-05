В столовой Верховной Рады изменилось меню и цены: сколько теперь стоит пообедать

В столовой Верховной Рады изменилось меню. В нем подняли цены, а также немного поменялся ассортимент блюд. Нужно отметить, что сейчас пообедать в кафе депутатов обычного украинцу вряд ли представиться по карману.
Цены из депутатской столовой опубликовал на фото в Facebook журналист Александр Гончаров.
"Ням. А вы бы что заказали? Цены депутатской столовки в ВР. Филе семги за 216 грн. и салат "Царский" за 90 гривен", - подписал снимок автор поста.
Отметим, что самыми дорогими позициями в меню являются: филе из семги – 174 гривен за 100 граммов, филе семги, запеченное с грушей – 216 гривен за 175 граммов.
Из более дешевых вариантов можно заказать на обед, например котлеты рыбные – 42 гривны за 100 граммов, сырники с изюмом и сметаной – 51 гривна за 100 граммов и деруны – 54 гривны за 100 граммов.
Кстати, ходовой позицией в столовой нардепов является украинский борщ с пампушками. Его стоимость "не кусается", всего 36 гривен.
В комментариях также отметили, что цены повысились в сравнении с прошлым правительством.
Как мы ранее писали, цены в столовой Администрации президента Украины Владимира Зеленского намного ниже, чем в столовой Верховной Рады.