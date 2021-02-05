У їдальні Верховної Ради змінилося меню і ціни: скільки тепер коштує пообідати

У їдальні Верховної Ради змінилося меню. У ньому підняли ціни, а також трохи змінився асортимент страв. Потрібно відзначити, що зараз пообідати в кафе депутатів звичайному українцю навряд чи обійдеться по кишені.

Ціни з депутатської їдальні опублікував на фото в Facebook журналіст Олександр Гончаров.

"Ням. А ви б що замовили? Ціни депутатської столовки в ВР. Філе сьомги за 216 грн. І салат" Царський "за 90 гривень", - підписав знімок автор поста.

Меню в їдальні Верховної Ради (фото: Facebook / Олександр Гончаров)

Відзначимо, що найдорожчими позиціями в меню є: філе з сьомги - 174 гривень за 100 грамів, філе сьомги, запечене з грушею - 216 гривень за 175 грамів.

З більш дешевих варіантів можна замовити на обід, наприклад котлети рибні - 42 гривні за 100 грамів, сирники з родзинками й сметаною - 51 гривня за 100 грамів і деруни - 54 гривні за 100 грамів.

До речі, ходовою позицією в їдальні нардепів є український борщ з пампушками. Його вартість "не кусається", всього 36 гривень.

У коментарях також відзначили, що ціни підвищилися в порівнянні з минулим урядом.

Як ми раніше писали, ціни в їдальні Адміністрації президента України Володимира Зеленського набагато нижче, ніж в їдальні Верховної Ради.