Столовая в Раде: что почем для народных избранников в парламентском общепите

Верховная Рада Украины 29 августа снова открылась, а новые депутаты принялись за работу, но и не забывали подкрепиться в перерывах. Новоиспеченный нардепы впервые познакомились с парламентским общепитом. Отметим, что цены в столовой народных избранников немного выросли. Так, например, цена на супы теперь стартует от 33 гривен. Именно столько стоит суп из кабачков, а вот украинский борщ с говядиной обойдется нардепу в 45 гривен.

Самая дорогая позиция в меню - это слабосоленая семга, за нее просят 174 гривны (100 граммов).

Есть в депутатской столовой большое разнообразие вторых блюд. Здесь есть практически все, начиная от молочной каши, заканчивая жареной печенкой. Десерты для парламентариев стоят совсем недорого. Например, фруктовое желе обойдется в 25 гривен.

Фото: Меню депутатской столовой (apostrophe.ua)

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