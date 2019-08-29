ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Столовая в Раде: что почем для народных избранников в парламентском общепите

STYLERЖизнь    29.08.2019 - 21:39
Столовая в Раде: что почем для народных избранников в парламентском общепите
Фото: Столовая Рады (Facebook/Александр Гончаров)

В сети показали меню в столовой Верховной Рады

Верховная Рада Украины 29 августа снова открылась, а новые депутаты принялись за работу, но и не забывали подкрепиться в перерывах. Новоиспеченный нардепы впервые познакомились с парламентским общепитом. Отметим, что цены в столовой народных избранников немного выросли. Так, например, цена на супы теперь стартует от 33 гривен. Именно столько стоит суп из кабачков, а вот украинский борщ с говядиной обойдется нардепу в 45 гривен.

Самая дорогая позиция в меню - это слабосоленая семга, за нее просят 174 гривны (100 граммов).

Есть в депутатской столовой большое разнообразие вторых блюд. Здесь есть практически все, начиная от молочной каши, заканчивая жареной печенкой. Десерты для парламентариев стоят совсем недорого. Например, фруктовое желе обойдется в 25 гривен.

Столовая в Раде: что почем для народных избранников в парламентском общепите

Фото: Меню депутатской столовой (apostrophe.ua)

Как мы ранее писали, Зеленский эмоционально отреагировал на нового главу СБУ.

Также мы сообщали о том, как народные депутаты нового созыва провели свой первый рабочий день в Верховной Раде.

Что происходит в Раде в первый день: онлайн-трасляция Молодец, Ваня! Зеленский эмоционально отреагировал на нового главу СБУ
Новости Украины Верховная Рада
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь