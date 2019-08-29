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Їдальня в Раді: що та в яку ціну для народних обранців у парламентському громадському харчуванні

STYLERЖиття    29.08.2019 - 21:39
Їдальня в Раді: що та в яку ціну для народних обранців у парламентському громадському харчуванні
Фото: Їдальня Ради (Facebook/Олександр Гончаров)

У мережі показали меню в їдальні Верховної Ради

Верховна Рада України 29 серпня знову відкрилася, а нові депутати взялися за роботу, але і не забували підкріпитися в перервах. Новоспечені нардепи вперше познайомилися з парламентським громадським харчуванням. Відзначимо, що ціни в їдальні народних обранців трохи зросли. Так, наприклад, ціна на супи тепер стартує від 33 гривень. Саме стільки коштує суп з кабачків, а от український борщ з яловичиною обійдеться нардепу 45 гривень.

Найдорожча позиція в меню - це слабосолона сьомга, за неї просять 174 гривні (100 грамів).

Є у депутатській їдальні велика різноманітність других страв. Тут є практично все, починаючи від молочної каші, закінчуючи смаженою печінкою. Десерти для парламентаріїв коштують зовсім недорого. Наприклад, фруктове желе обійдеться в 25 гривень.

Їдальня в Раді: що та в яку ціну для народних обранців у парламентському громадському харчуванні

Фото: Меню депутатської їдальні (apostrophe.ua)

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