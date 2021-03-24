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Столица на карантине: в Киеве люди начали блокировать транспорт (видео)

Автор: Людмила Жукова

Киев с 22 марта попал в "красную" зону. В связи с этим в общественный транспорт имеют право пускать только 50% пассажиров от общей наполняемости. 24 марта в столице образовались огромные очереди на транспорт. Люди попросту не могут добраться в место назначения. Из-за этого они начали блокировать движение автобусов и троллейбусов.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Ограничения по количеству пассажиров в общественном транспорте привело к тому, что не все желающие попадают в салон и вынуждены стоять в длинных очередях. Из-за этого некоторые возмущенные пассажиры блокируют работу транспорта. Где-то мы уже это видели", - отметили в сообщении.

В Киеве люди блокируют транспорт

Реакция украинцев под видео в комментариях не заставила себя ждать. Люди возмущены и пишут, что свои прав нужно отстаивать.

  • Надо права свои начинать отстаивать. Какого х*ена я плачу налоги в казну на содержание транспорта, как и другие люди, и не имею возможности пользоваться им. И какого х*ена мы должны стоять по часу на остановке?!!!! Конституционные права защищены.
  • У столиці нема міської влади, адже нормальний мер зібрав би всіх перевізників і знайшов би важелі впливу, щоб вони збільшили кількість рухомого складу у час пік. До того ж є потужне комунальне автотранспортне підприємство Київпастранс
  • Простоял 1ч 20м. Полупустые маршрутки проходят мимо, также и городской транспорт.... Это , что бл..., Все для людей??? Ввели лохдаун, сократили посадочные места, так увеличьте количество транспорта... ДБЛ...
  • Потрібно вводити спецперепустки для громадян які працюють, адже ніякі обмеження не будуть працювати, поки пенсіонери емігрують по місту.
  • Почему в метро не открывают одну дверь и не ограничивают количество людей в вагонах?

Как мы ранее писали, власть приняла важное решение по работе метро в Киеве на время локдауна.

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