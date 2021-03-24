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Столиця на карантині: у Києві люди почали блокувати транспорт (відео)

Автор: Людмила Жукова

Київ з 22 березня потрапив в "червону" зону. У зв'язку з цим громадський транспорт мають право пускати тільки 50% пасажирів від загальної наповнюваності. 24 березня в столиці утворилися величезні черги на транспорт. Люди просто не можуть дістатися до місця призначення. Через це вони почали блокувати рух автобусів і тролейбусів.

Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний Facebook.

"Обмеження по кількості пасажирів у громадському транспорті призвело до того, що не всі бажаючі потрапляють в салон і змушені стояти в довгих чергах. Через це деякі обурені пасажири блокують роботу транспорту. Десь ми вже це бачили", - зазначили в повідомленні.

У Києві люди блокують транспорт

Реакція українців під відео в коментарях не змусила себе чекати. Люди обурені і пишуть, що свої прав потрібно відстоювати.

  • Треба свої права починати відстоювати. Якого х*іна я плачу податки в казну на утримання транспорту, як і інші люди, і не маю можливості користуватися ним. І якого х*іна ми повинні стояти по годині на зупинці?!!!! Конституційні права захищені.
  • У столиці нема міської влади, адже нормальний мер зібрав би всіх перевізників і знайшов би важелі впливу, щоб вони збільшили кількість рухомого складу в годину пік. До того ж є потужне комунальне автотранспортне підприємство Київпастранс
  • Простояв 1ч 20м. Напівпорожні маршрутки проходять повз, також і міський транспорт.... Це що бл..., Все для людей??? Ввели лохдаун, скоротили посадочні місця, так збільште кількість транспорту.
  • Потрібно вводити спецперепустки для громадян які працюють, адже ніякі обмеження не будуть працювати, поки пенсіонери емігрують по місту.
  • Чому в метро не відкривають одні двері і не обмежують кількість людей у вагонах?

Як ми раніше писали, влада приняла важливе рішення щодо роботи метро у Києві на час локдауна.

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