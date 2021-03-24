Столица на карантине: в Киеве люди начали блокировать транспорт (видео)

Киев с 22 марта попал в "красную" зону. В связи с этим в общественный транспорт имеют право пускать только 50% пассажиров от общей наполняемости. 24 марта в столице образовались огромные очереди на транспорт. Люди попросту не могут добраться в место назначения. Из-за этого они начали блокировать движение автобусов и троллейбусов.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Ограничения по количеству пассажиров в общественном транспорте привело к тому, что не все желающие попадают в салон и вынуждены стоять в длинных очередях. Из-за этого некоторые возмущенные пассажиры блокируют работу транспорта. Где-то мы уже это видели", - отметили в сообщении.

В Киеве люди блокируют транспорт

Реакция украинцев под видео в комментариях не заставила себя ждать. Люди возмущены и пишут, что свои прав нужно отстаивать.