Столиця на карантині: у Києві люди почали блокувати транспорт (відео)

Київ з 22 березня потрапив в "червону" зону. У зв'язку з цим громадський транспорт мають право пускати тільки 50% пасажирів від загальної наповнюваності. 24 березня в столиці утворилися величезні черги на транспорт. Люди просто не можуть дістатися до місця призначення. Через це вони почали блокувати рух автобусів і тролейбусів.

"Обмеження по кількості пасажирів у громадському транспорті призвело до того, що не всі бажаючі потрапляють в салон і змушені стояти в довгих чергах. Через це деякі обурені пасажири блокують роботу транспорту. Десь ми вже це бачили", - зазначили в повідомленні.

У Києві люди блокують транспорт

Реакція українців під відео в коментарях не змусила себе чекати. Люди обурені і пишуть, що свої прав потрібно відстоювати.