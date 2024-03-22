Історія ДніпроГЕС: як будували станцію і чому Росія вже вдруге намагається її знищити

ДніпроГЕС є найбільшою в Україні, тож її значення важко переоцінити. Експерти уже назвали цей обстріл найбільшою атакою на енергосистему України за останній рік.

22 березня росіяни завдали ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції . Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа, ГЕС зазнала значних пошкоджень, через що багато населених пунктів залишились без струму. Водночас загрози прориву греблі немає.

Історію ДніпроГЕС та про її значення для країни розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Коли і як будували ДніпроГЕС

ДніпроГЕС - це п'ятий ступінь нижчої частини каскаду гідроелектростанцій на Дніпрі. Вона розташована у Запоріжжі й утворює найстаріше на Дніпрі водосховище - Дніпровське.

Задум збудувати цю ГЕС виник у 1918 році, інформацію про перші спроби її проектування можна знайти у постановах Ради Міністрів Української Держави. Втім саме будівництво розпочали лише у 1927 році. Проект був частиною рамках програми індустріалізації СРСР. Спорудження греблі призвело до підйому води, через що затопили понад 50 населених пунктів.

Перший гідроагрегат запрацював у жовтні 1932 року, протягом 7 років запустили ще 8 гідроагрегатів. До речі, у 30-ті роки станцію називали Дніпрельстан - це скорочення від "Дніпровська електростанція".

Будівництво греблі, 1930-ті роки (фото: Вікіпедія)

Х'ю Купер - головний консультант проекту з американської сторони (фото: Вікіпедія)

8 турбін для станції поставила американська компанія "Ньюпорт Ньюс", ще одну - копію американської виготовили в СРСР. Проект гідростанції розробив ​​​​​І. Г. Александров, головним архітектором став В. Веснін, а головним консультантом проекту з американської сторони був Х'ю Купер.

Підрив станції у 1941 році

Коли під час Другої світової війни німецькі війська здійснили прорив в районі Запоріжжя, НКВС вирішили зупинити їх, підірвавши ГЕС. Сталося це 18 серпня 1941 року о 20:15. Такий план дій був розроблений завчасно і його схвалив сам Сталін.

На той час це була найбільша гідроелектростанція в Європі, але її підрив не зупинив наступ німців - за кілька місяців вони відновили дамбу. І вже в 1942 році ГЕС запрацювала на обладнанні німецького виробництва.

Втім підрив дамби спричинив витік шестиметрової хвилі, що спричинило масові руйнування. За підрахунками дослідників, серед червоноармійців та цивільного населення кількість жертв сягає від 20 тисяч до 120 тисяч осіб. Однак деякі історики ставлять під сумнів ці цифри. Цікаво, що червоноармійці намагались звинуватити у підриві греблі німецькі війська.

Наслідки підриву греблі (фото: Вікіпедія)

Наслідки підриву греблі у 1941 році (фото: memorua.org)

ГЕС під час німецької окупації

За час окупації німцям вдалося запустити тільки два генератори, але вони не могли працювати на повну потужність через малий напір води.

Коли радянські війська витіснили німців із Запоріжжя наприкінці 1943 року, ті намагалися зруйнувати ГЕС, але їм це не вдалося зробити.

ДніпроГЕС у 1942 році (фото: Вікіпедія)

Післявоєнна відбудова станції

Відбудова станцію розпочалася у 1944 році й завершилась тільки у 1950 році. У 1972 році розпочали будівництво другої черги Дніпровської ГЕС. І вже через два роки в експлуатацію ввели перший гідроагрегат, у 1981 році станція вийшла на повну потужність.

Процес відновлення ДніпроГЕС у 1944 році (фото: chas.news)

ДніпроГЕС у сучасності

Влітку 2020 року на автошляху ДніпроГЕСУ виявили 600-метрову тріщину. Через це ввели обмеження для транспорту вагою не більше, ніж у 3 т і швидкість не більше 40 км/год.

Вже наступного року затвердили концепція реконструкції греблі Дніпровської ГЕС. План передбачав роз'єднання зустрічних потоків транспорту, а також будівництво другого ярусу шляхопроводу.

Завершити проект реконструкції мали у травні 2022 року. А в 2023 році греблю Дніпровської ГЕС планували закрити для руху автотранспорту на капітальну реконструкцію. Реалізації цих планів завадило російське вторгнення в Україну.

Будівля ДніпрГЕС-2 (фото: Вікіпедія)

Суднохідний шлюз (фото: Вікіпедія)

ДніпроГЕС вночі (фото: Вікіпедія)

Атака на ДніпроГЕС 22 березня 2024 року

22 березня Росія завдала ракетного удару по ДніпроГЕС. Через це зараз є перебої зі світлом у Запоріжжі, Дніпрі, на Полтавщині, Сумщині.

За попередніми даними експертів, ГЕС-2 в критичному стані, а ГЕС-1 також поки не працює. Чи можна їх відновити поки не повідомляють. Разом із тим, загрози прориву греблі немає.

Внаслідок атаки стався витік нафтопродуктів у Дніпро та прибережні ґрунти. Зараз спеціалісти беруть зразки, аби визначити рівень забруднення.

Атака на ДніпроГЕС (фото із відкритих джерел)

Експерти заявляють, що атаку на ДніпроГЕС могли транслювати в Росію в онлайн режимі. Очевидно окупанти сподівалися, що ракетний удар призведе до прориву греблі і масових руйнацій, які могли б стати ще однією екологічною катастрофою на рівні із підривом Каховської ГЕС, який стався у червні 2023 року.