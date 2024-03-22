История ДнепроГЭС: как строили станцию и почему Россия уже второй раз пытается ее уничтожить

ДнепроГЭС является самой крупной в Украине, поэтому его значение трудно переоценить. Эксперты уже назвали этот обстрел самой большой атакой на энергосистему Украины за последний год.

22 марта россияне нанесли ракетный удар по плотине Днепровской гидроэлектростанции . В результате попадания возник масштабный пожар, ГЭС получила значительные повреждения, из-за чего многие населенные пункты остались без тока. В то же время, угрозы прорыва плотины нет.

Когда и как строили ДнепроГЭС

ДнепроГЭС - это пятая степень низшей части каскада гидроэлектростанций на Днепре. Она расположена в Запорожье и образует старейшее на Днепре водохранилище - Днепровское.

Задумка построить эту ГЭС возникла еще в 1918 году, информацию о первых попытках ее проектирования можно найти в постановлениях Совета Министров Украинского Государства. Но строительство начали только в 1927 году. Проект является частью в рамках программы индустриализации СССР. Сооружение плотины привело к подъему воды, из-за чего затопили более 50 населенных пунктов.

Первый гидроагрегат заработал в октябре 1932 года, в течение 7 лет запустили еще 8 гидроагрегатов. Кстати, в 30-е годы станцию называли Днепрольстан - это сокращение от "Днепровская электростанция".

Строительство дамбы, 1930-е годы (фото: Википедия)

Хью Купер - главный консультант проекта с американской стороны (фото: Википедия)

8 турбин для станции поставила американская компания "Ньюпорт Ньюс", еще одну - копию американской изготовили в СССР. Проект гидростанции разработал И. Г. Александров, главным архитектором стал В. Веснин, а главным консультантом проекта с американской стороны был Хью Купер.

Подрыв станции в 1941 году

Когда во время Второй мировой войны немецкие войска совершили прорыв в районе Запорожья, НКВД решили остановить их, взорвав ГЭС. Произошло это 18 августа 1941 в 20:15. Такой план действий был разработан заблаговременно и одобрил его сам Сталин.

В то время это была крупнейшая гидроэлектростанция в Европе, но ее подрыв не остановил наступление немцев - через несколько месяцев они восстановили дамбу. И уже в 1942 году ГЭС заработала на оборудовании германского производства.

Подрыв дамбы повлек за собой утечку шестиметровой волны, что повлекло за собой массовые разрушения. По подсчетам исследователей, среди красноармейцев и гражданского населения количество жертв составляет от 20 тысяч до 120 тысяч человек. Однако некоторые историки подвергают сомнению эти цифры. Интересно, что красноармейцы пытались обвинить в подрыве дамбы немецкие войска.

Последствия подрыва плотины (фото: Википедия)

Последствия взрыва дамбы в 1941 году (фото: memorua.org)

ГЭС во время германской оккупации

За время оккупации немцам удалось запустить только два генератора, но они не могли работать на полную мощность из-за малого напора воды.

Когда советские войска вытеснили немцев из Запорожья в конце 1943 года, они пытались разрушить ГЭС, но им это не удалось.

ДнепроГЭС в 1942 году (фото: Википедия)

Послевоенное восстановление станции

Восстановление станции началось в 1944 году и завершилось только в 1950 году. В 1972 году приступили к строительству второй очереди Днепровской ГЭС. И уже через два года в эксплуатацию был введен первый гидроагрегат, в 1981 году станция вышла на полную мощность.

Процесс восстановления ДнепроГЭС в 1944 году (фото: chas.news)

ДнепроГЭС в современности

Летом 2020 года на автодороге ДнепроГЭС обнаружили 600-метровую трещину. В результате это ввели ограничение для транспорта весом не более чем в 3 т и скорость не более 40 км/ч.

Уже в следующем году утвердили концепцию реконструкции плотины Днепровской ГЭС. План предполагал разъединение встречных потоков транспорта, а также строительство второго яруса путепровода.

Завершить проект реконструкции должны были в мае 2022 года. А в 2023 году дамбу Днепровской ГЭС планировали закрыть для движения автотранспорта на капитальную реконструкцию. Реализации этих планов помешало российское вторжение в Украину.

Здание ДнепрГЭС-2 (фото: Википедия)

Судоходный шлюз (фото: Википедия)

ДнепроГЭС ночью (фото: Википедия)

Атака на ДнепроГЭС 22 марта 2024 года

22 марта Россия нанесла ракетный удар по ДнепроГЭС. Из-за этого сейчас есть перебои со светом в Запорожье, Днепре, в Полтавской и Сумской области.

По предварительным данным экспертов, ГЭС-2 в критическом состоянии, а ГЭС-1 тоже пока не работает. Можно ли их восстановить, пока не сообщают. Вместе с тем угрозы прорыва плотины нет.

В результате атаки произошла утечка нефтепродуктов в Днепр и прибрежные грунты. Сейчас специалисты берут образцы, чтобы определить уровень загрязнения.

Атака на ДнепроГЭС (фото из открытых источников)

Эксперты заявляют, что атаку на ДнепроГЭС могли транслировать в Россию в онлайн-режиме. Очевидно оккупанты надеялись, что ракетный удар приведет к прорыву плотины и массовым разрушениям, которые могли бы стать еще одной экологической катастрофой на уровне с подрывом Каховской ГЭС, который произошел в июне 2023 года.